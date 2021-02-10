Люті морози до -28 і ні одного теплого дня: прогноз погоди до кінця лютого

Погода в Україні до кінця лютого буде дуже холодною. Місцями температура буде знижуватися до -28 градусів вночі, вдень також ні дня без "мінуса". Синоптики кажуть, що мороз вдень буде навіть в південних областях.

Прогнозом до кінця лютого з нами поділилися синоптики ресурсів Gismeteo , Аccuweather і Meteoprog .

Згідно з картами погоди від синоптиків Gismeteo, в Україні до кінця календарної зими буде дуже холодно. Особливо сильні морози будуть на наступному тижні.

Так, у Києві температура може знизитися до -21 вдень і вночі -28. В останній тиждень лютого температура дещо підвищиться, але морози не відступлять. Крім того, в кінці лютого повернуться активні снігопади.

Сильні морози очікуються також у західних областях, дещо "м'якше" буде на Сході, і, відповідно, на Півдні.

Нижче дивіться прогноз погоди для Києва, Харкова, Львова, Одеси.

Погода в Україні до кінця лютого (скрін: gismeteo.ua)

Ресурс Аccuweather також обіцяє сильні морози. Правда, у них прогноз більш оптимістичний. Судячи за даними для Києва, температура не опускатиметься нижче 20-градусних значень. Снігу буде в помірній кількості.

Погода в Україні в лютому (скрін: accuweather.com)

У Meteoprog також поділилися синоптичними картами для Києва. Судячи з них, пік морозів буде 16-17 лютого, далі температура підвищиться, але до плюсових значень не дійде. Опадів буде небагато.

Погода в Україні з 10 по 24 лютого (скрін: meteoprog.ua)