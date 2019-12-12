Україну засипає снігом: з'явилися вражаючі фото

В Україні засипало снігом західні області, а найбільше "дісталося" Львову, в якому вночі 12 грудня стали з'являтися перші замети. Місцеві мешканці радіють білому "покривалу" на вулицях і діляться в мережі фото.

Зазначимо, що зима в Україні почалася на диво теплою, і згідно з прогнозами синоптиків цього тижня погода буде по-осінньому теплою і сухою. Втім, мешканців Львівської, Тернопільської та Івано-Франківської областей ввечері 11 грудня очікував сюрприз - спочатку мокрий сніг, а потім справжній снігопад, який за кілька годин перетворив міста на зимову казку.

У Львові випав сніг (Фото: facebook.com/lvivuk)

Сьогодні на заході мокрий сніг та сніг вранці вже перестав, і протягом дня очікується сонячна і суха погода

До речі, у Львові 11 грудня найхолодніше було у 2002 році - тоді стовпчик термометра впав до -18 градусів. А сама тепла погода 11 грудня була в 1982-му, коли було зафіксовано +10 градусів.

Сніг в Івано-Франківську (Фото: facebook.com/IFrankivsk)

Сніг у Тернополі (Фото facebook.com)

Зазначимо, що синоптики попередили українців про те, що вже з 12 грудня буде спостерігатися незначне похолодання. У західних, північних, центральних і східних регіонах рівень тепла буде приблизно однаковим – 0... +4 градуси Цельсія.

У четвер особливих опадів не ожидаетс, хіба що вночі в західних областях невеликий дощ і мокрий сніг.

Сніг у Львові (Фото: facebook.com)

Користувачі мережі захоплюються знімками і зізнаються, що в грудні вже скучили за снігом.

Гарна погода у Львові! Дайте трошки снігу і нам!

І у нас на Тернопільщині також був сьогодні гарний снігопад. Шкода фотоапарат не передає таких вражень.

Неперевершений Львів!

У нас така зима... ну немає слів. От би цей сніжок залишився надовго;

У Хмельницькому також сніжить!

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