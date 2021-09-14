Україну заллє суцільними дощами, а вдень буде +8: названа дата похолодання

Погода в Україні скоро зіпсується з приходом дощів і похолодання. Синоптики кажуть, що вже з завтра, 15 вересня, температура почне знижуватися, а ще через кілька днів буде дощово і дуже холодно.

Що буде з погодою в країні до кінця цього тижня - читайте нижче в нашому матеріалі.

Коли прийде похолодання

Синоптики Українського гідрометцентру прогнозують, що атмосферний фронт почне рясно поливати країну 17-19 вересня. Місцями очікуються сильні дощі, місцями - з грозами. А до неділі температура в деяких областях знизиться вдень до +8+10 градусів.

Наталка Діденко також прогнозує, що найближчі вихідні будуть холодними і мокрими.

Що буде з погодою завтра

15 вересня, за прогнозом Діденко, все ще буде досить тепло. Вдень +17+22, а на півдні +20+25 градусів.

"Дощі завтра малоймовірні, практично всюди переважатиме сонячна малохмарна погода", - додала Діденко.

Прогноз погоди для Києва

У Києві, за даними Діденко, буде сонячно. Вдень температура досягне +18+20 градусів.

Синоптики Gismeteo прогнозують, що з вихідних почне холоднішати, наступний тиждень буде вже з низькою температурою +6+10 і дощами.

Скрін: Погода в Києві, прогноз на 10 днів (gismeteo.ua)

Дивіться нижче на картах Укргідрометцентру, як змінюватиметься погода в Україні до кінця тижня:

Скрін: Погода в Україні з 15 по 19 вересня (meteo.gov.ua)