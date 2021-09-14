Украину зальет сплошными дождями, а днем будет +8: названа дата похолодания

Погода в Украине скоро испортится с приходом дождей и похолодания. Синоптики говорят, что уже с завтра, 15 сентября, температура начнет снижаться, а еще через несколько дней будет дождливо и очень холодно.

Что будет с погодой в стране до конца этой недели - читайте ниже в нашем материале.

Когда придет похолодание

Синоптики Украинского гидрометцентра прогнозируют, что атмосферный фронт начнет обильно поливать страну 17-19 сентября. Местами ожидаются сильные дожди, местами - с грозами. А к воскресенью температура в некоторых областях снизится днем до +8+10 градусов.

Наталка Диденко также прогнозирует, что ближайшие выходные будут холодными и мокрыми.

Что будет с погодой завтра

15 сентября, по прогнозу Диденко, все еще будет достаточно тепло. Днем +17+22, а на юге +20+25 градусов.

"Дожди завтра маловероятны, практически повсюду будет преобладать солнечная малооблачная погода", - добавила Диденко.

Прогноз погоды для Киева

В Киеве по данным Диденко будет солнечно. Днем температура достигнет +18+20 градусов.

Синоптики Gismeteo прогнозируют, что с выходных начнет холодать, следующая неделя будет уже с низкой температурой +6+10 и дождями.

Скрин: Погода в Киеве, прогноз на 10 дней (gismeteo.ua)

Смотрите ниже на картах Укргидрометцентра, как будет меняться погода в Украине до конца недели:

Скрин: Погода в Украине с 15 по 19 сентября (meteo.gov.ua)