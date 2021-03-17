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В Україну ввезли небезпечні фрукти: обробили речовиною від кліщів

Новость на русском → Київ, Середа 17 березня 2021 18:42
В Україну ввезли небезпечні фрукти: обробили речовиною від кліщів В Україну ввезли небезпечні фрукти (фото: РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

В Україну ввезли грейпфрути, які обробили небезпечною речовиною для людини. У фруктах виявили хлорпірифос-метил. Дана речовина використовується для боротьби з різними шкідливими комахами та кліщами.

Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби в Києві на своїй сторінці в Facebook.

Повідомляється, що грейпфрути експортувалися з Туреччини (Експортер: Menas Mersin Zirai Urn. Ve Tik AS Mersin) в Нідерланди (постачальник: Staay Food Group, Papendrecht), звідки вирушали в Україну (одержувач ТОВ "ТС Плюс" в Києві).

Держпродспоживслужба також закликала операторів ринку вилучити з продажу дані фрукти, якщо у них вони є.

Споживачам запропонували звертатися до відомства у разі виявлення даних фруктів за телефоном (044) 486-95-85 або електронною поштою: info@kyiv-dpss.gov.ua.

Користувачі мережі запитали, як звичайному покупцеві дізнатися, що це саме ці фрукти, які обробили небезпечною речовиною.

У Держпродспоживслужбі відповіли, що розрізнити такі фрукти візуально неможливо. Однак, кожен споживач може поцікавитися походженням продукції.

"Повідомлення системи RASFF (система швидкого реагування харчових продуктів і кормів, - ред.) дають нам дані, якими ми ділимося з вами", - зазначили у відомстві.

Нагадаємо, медики назвали продукти, які можуть викликати головний біль.

Ми також писали про те, що приховують етикетки на продуктах.

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