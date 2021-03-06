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Ці продукти можуть викликати головний біль: будьте обережні!

Новость на русском → Субота 06 березня 2021 18:55
Ці продукти можуть викликати головний біль: будьте обережні! Медики назвали продукти, які можуть викликати головний біль (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Головний біль може заподіяти масу незручностей і зірвати важливі плани, оскільки найчастіше він з'являється в найбільш невідповідний момент. Причинами головного болю може бути безліч факторів – від недосипу до постійної напруги та хронічних захворювань. Проте медики стверджують, що такий біль може з'явитися від вживання деяких продуктів.

Які продукти здатні викликати сильний головний біль, розповіли в матеріалі lifehacker.

Деякі продукти називають тригерами, через те, що вони здатні викликати сильний головний біль і в цілому погіршити самопочуття людини. Самі по собі ці продукти не є небезпечними, але їх вплив в окремих випадках може заподіяти масу незручностей людині.

До таких продуктів відносяться:

  • Витриманий сир - пармезан, сир з пліснявою, фета і моцарелла
  • Деякі фрукти і ягоди – стиглі банани, цитрусові, ківі, ананас, авокадо і малина
  • Горіхи – особливо мигдаль і арахіс
  • Сухофрукти – родзинки, курага, фініки
  • Мариновані продукти – огірки, оливки та капуста
  • Продукти з консервантами – ковбаса, бекон, шинка, хот-доги
  • Алкогольні напої
  • Кава

Фахівці рекомендують поспостерігати взаємозв'язок між вживанням цих продуктів і появою періодичного головного болю. Якщо після деяких продуктів у вас з'являються неприємні відчуття – варто знизити їх кількість або виключити з раціону.

Це може бути індивідуальна непереносимість такої їжі. Можна навіть завести спеціальний щоденник спостережень і записувати туди все, що ви їли перед появою головного болю.

Як впоратися з таким болем? Виключити продукт-тригер з раціону. Якщо біль сильний – прийняти будь безрецептурне знеболювальне і відпочити.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що медики попередили про небезпеку через велику кількість сиру в раціоні.

А також розповідали про те, що названо найнебезпечніші у світі продукти, які їдять все.

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