Ці продукти можуть викликати головний біль: будьте обережні!

Головний біль може заподіяти масу незручностей і зірвати важливі плани, оскільки найчастіше він з'являється в найбільш невідповідний момент. Причинами головного болю може бути безліч факторів – від недосипу до постійної напруги та хронічних захворювань. Проте медики стверджують, що такий біль може з'явитися від вживання деяких продуктів.

Деякі продукти називають тригерами, через те, що вони здатні викликати сильний головний біль і в цілому погіршити самопочуття людини. Самі по собі ці продукти не є небезпечними, але їх вплив в окремих випадках може заподіяти масу незручностей людині.

До таких продуктів відносяться:

Витриманий сир - пармезан, сир з пліснявою, фета і моцарелла

Деякі фрукти і ягоди – стиглі банани, цитрусові, ківі, ананас, авокадо і малина

Горіхи – особливо мигдаль і арахіс

Сухофрукти – родзинки, курага, фініки

Мариновані продукти – огірки, оливки та капуста

Продукти з консервантами – ковбаса, бекон, шинка, хот-доги

Алкогольні напої

Кава

Фахівці рекомендують поспостерігати взаємозв'язок між вживанням цих продуктів і появою періодичного головного болю. Якщо після деяких продуктів у вас з'являються неприємні відчуття – варто знизити їх кількість або виключити з раціону.

Це може бути індивідуальна непереносимість такої їжі. Можна навіть завести спеціальний щоденник спостережень і записувати туди все, що ви їли перед появою головного болю.

Як впоратися з таким болем? Виключити продукт-тригер з раціону. Якщо біль сильний – прийняти будь безрецептурне знеболювальне і відпочити.