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В Украину ввезли опасные фрукты: обработали веществом от клещей

Новина українською → Киев, Среда 17 марта 2021 18:42
В Украину ввезли опасные фрукты: обработали веществом от клещей В Украину ввезли опасные фрукты (фото: РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

В Украину ввезли грейпфруты, которые обработали опасным веществом для человека. Во фруктах выявили хлорпирифос-метил. Данное вещество используется для борьбы с различными вредными насекомыми и клещами.

Об этом сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы в Киеве на своей странице в Facebook.

Сообщается, что грейпфруты экспортировались из Турции (Экспортер: Menas Mersin Zirai Urn. Ve Tik AS Mersin) в Нидерланды (поставщик: Staay Food Group, Papendrecht), откуда отправлялись в Украину (получатель ООО "ТС Плюс" в Киеве).

Госпродпотребслужба также призвала операторов рынка изъять из продажи данные фрукты, если у них они есть.

Потребителям же предложили обращаться в ведомство в случае выявления данных фруктов по телефону (044) 486-95-85 или электронной почте: info@kyiv-dpss.gov.ua.

Пользователи сети спросили, как обычному покупателю узнать, что это именно эти фрукты, которые обработали опасным веществом.

В Госпродпотребслужбе ответили, что различить такие фрукты визуально невозможно. Однако, каждый потребитель может поинтересоваться происхождением продукции.

"Сообщение системы RASFF (система быстрого реагирования по пищевым продуктам и кормам, - ред.) дают нам данные, которыми мы делимся и с вами", - отметили в ведомстве.

Напомним, медики назвали продукты, которые могут вызвать головную боль.

Мы также писали о том, что скрывают этикетки на продуктах.

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