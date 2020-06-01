Україну сколихнув землетрус: у людей в будинках затряслися стіни

На заході України стався землетрус (колаж РБК-Україна)

В Івано-Франківській області стався землетрус магнітудою 3,2

У перший день літа, 1 червня, рано вранці на заході України, а саме в Івано-Франківській області, стався землетрус. Підземні поштовхи були магнітудою 3,2. Про це повідомляє прес-служба Головного центру спеціального контролю національного космічного агентства України.

Джерело землетрусу знаходилося в районі міста Долина, Івано-Франківської області на глибині 2 кілометрів.

За даними Головного центру спеціального контролю, вранці близько 8 ранку було зареєстровано землетрус магнітудою (за шкалою Ріхтера) 3,2.

Підземні поштовхи могли відчуватися окремими людьми всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах і не несло загрози для населення. Але місцеві жителі повідомляють, що вони дуже добре відчули землетрус. Вони через це дуже злякалися. Жителі Долини, Болехова і навколишніх сіл повідомили, що у них тряслися склянки від землетрусу.

"Це дійсно було щось. У нас вдома склянки повністю затряслися", "Відчули. Скла в серванті задзвеніли", "Яворів. У нас було дуже відчутно. Сидимо відходимо від шоку і страху", - стверджують люди в соцмережах.

Відзначимо, що за останній час підземні поштовхи на західній Україні стали відбуватися досить часто. Так, наприклад, у квітні в цій зоні зафіксовано три землетруси.

Як ми раніше писали, Україну сколихнув третій поспіль землетрус.

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Автор: Людмила Жукова