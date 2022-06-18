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В Україну повертається спека: коли "вжарить" до +34 градусів

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Субота 18 червня 2022 07:00
В Україну повертається спека: коли "вжарить" до +34 градусів Фото: Погода в Україні принесе спеку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні найближчими днями буде дуже спекотною. Стрибок до +34 буде короткочасним, а найвищою температура очікується 20 червня.

Читайте нижче в матеріалі Styler, що буде з погодою 18-22 червня.

За прогнозом Українського гідрометцентру, повітря в понеділок майже по всій країні розпечеться до +30+34 градусів.

А от субота буде місцями з грозами і штормовим попередженням.

"18 червня у центральних, південних, вдень і у східних областях гроза (І рівень небезпечності, жовтий)", - попередили синоптики.

На заході, в Київській, Житомирській, Вінницькій області - без опадів у цей день. Температура +22+27 градусів.

В неділю 19 червня в Україну завітає антициклон. Опади не передбачаються, буде спекотно, особливо на заході, +28+32. На решті територій +25+30 градусів.

20 червня передбачається пік спеки. По країні сонячно, без опадів, температура +30+34. Трохи свіжіше на Одещині, +26+28 градусів.

У вівторок 21 червня погода знову зміниться. Стовпчики термометрів сповзуть вниз, +22+28 градусів. Вище на сході, півдні, на Закарпатті, +27+31. Опади будуть на значній частині країни, крім західних і східних областей.

22 червня знову антициклон - опади не передбачаються, буде сонячно. Однак температура сильно не підвищиться в порівнянні з попереднім днем.

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