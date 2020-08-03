В Україну повертається спека: синоптик дала прогноз на тиждень

В Україну з 4 серпня увірветься спека. Про повернення теплих літніх градусів на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко. Експерт розповіла, що температура повітря сягатиме +31 градуса, це все зумовлено впливом антициклону.

"Завтра температура повітря вдень становитиме + 25 +31 градус. Прогноз взагалі буде коротким, тому що - антициклон. Всюди в Україні - без опадів і переважно сонячно. Вітер південний або південно-східний, 3-8 м /с", - написала Діденко.

У Києві вівторок, 4 серпня очікується сухим і сонячним, з температурою повітря +28, +29 градусів. Надалі спека буде тільки посилюватися.

Синоптик зазначила, що весь тиждень в Україні буде тепла і без суттєвих опадів. Дощі можливі в кінці тижня у західних регіонах України.

"Тиждень в цілому обіцяє бути без опадів, подсушить повітря антициклон, хіба тільки в кінці тижня на півночі і подекуди на Заході пройдуть короткі дощі з грозами", - резюмувала експерт.

Нагадаємо, що раніше українцям розповіли, коли сонце і спека витіснять холодні дощі.

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