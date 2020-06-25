В Україну повертається спека, але з грозами: де буде знову лити дощ

Погода в Україні в найближчу добу очікується суха і сприятлива, дощами та грозами зачепить лише кілька областей. А ось температура повітря почне підійматися у всіх регіонах.

На сході країни очікується суха погода, невелика хмарність, але без опадів. Нічна температура повітря складе +12 +16 градусів, вдень прогріється до +28 +30 градусів, у Дніпрі до +31 градуса.

У південних областях без опадів, можлива невелика хмарність. Вночі від +15 до +18 градусів, удень повітря прогріється до +29 +31 градуса, місцями можливе підвищення температури до +32 градусів. В Криму опади не прогнозуються, невелика хмарність. Вночі від +17 до +19 градусів, вдень очікується від +27 до +29 градусів.

На півночі України сонячно і сухо. Нічна температура повітря коливатиметься від +15 до +17 градусів, вдень повітря нагріється до +28 +30 градусів.

Західні області зможуть погрітися під сонцем, грози та дощі відступлять майже у всіх областях. За прогнозом синоптиків, грози зі зливами пройдуть лише на Закарпатті та в Івано-Франківській області. Нічна температура повітря коливатиметься від +13 до +15 градусів, удень повітря прогріється до +27 +29 градусів, місцями можливе підвищення до +30 +31 градуса.

В центральній частині країни опади не прогнозуються, вдень буде сухо і сонячно. Вночі від +13 до +16 градусів, вдень очікується від +27 до +30 градусів.

У Києві 26 червня буде сухо і сонячно, можлива невелика хмарність. Нічна температура повітря складе +16 +18 градусів, удень повітря прогріється до +29 +31 градуса.

На вихідних грози та дощі повернуться в Україну. Першими постраждають західні області, а в неділю негода захопить західні, північні, частково східні та центральні області країни. Температура повітря буде високою, місцями до +32 +33 градусів.

Карта погоди в Україні на п'ятницю, 26 червня

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