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В Україну повертається спека до +33 градусів: де буде пекти

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Понеділок 26 липня 2021 11:22
В Україну повертається спека до +33 градусів: де буде пекти Фото: в Україну повертається спека (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

Погода в Україні 27 липня буде спекотною і практично без опадів. Температура повітря в деяких регіонах країни досягне + 33 градусів.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй Facebook-сторінці.

"В Україну повертається спека. 27-го липня, у вівторок, максимальна температура повітря складе від +28 до + 33 градусів. Сильних кусючих +37 і +39 не видно, проте +30 до +33 також попече людей, траву і дерева. Пріоритет найближчих липневих днів - водичка", - повідомила синоптик.

Де будуть дощі

27 липня дощі будуть тільки в західних регіонах країни.

"Вода небесна завтра буде литися на західні області України. Короткочасні дощі та грози охоплять весь Захід, торкнуться Вінницької та Житомирської області. Однак решта території України належатиме сухій погоді", - розповіла Діденко.

У Києві у вівторок, 27 липня буде без опадів, а стовпчики термометрів покажуть до +30 градусів тепла.

"У Києві 27-го липня передбачається близько +30 градусів. Дощ малоймовірний. Протягом тижня спекотними обіцяють бути південь і схід України, а також Дніпро з районами, свіже повітря буде в західних областях", - попередила синоптик.

В Україну повертається спека до +33 градусів: де буде пекти

Як ми писали раніше, синоптики попередили про пожежну небезпеку в Україні.

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