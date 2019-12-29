На Україну насуваються сильні морози: які області під ударом

Погода в Україні в найближчі дні стане по-справжньому зимовою. В країну прийдуть досить сильні морози, буде йти сніг, але незабаром синоптична ситуація знову зміниться. Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Так, в понеділок, 30 грудня, морози в нічний час досягнуть значень -4... -7 на Заході та Півночі, місцями в Центрі, лише у Київській області температура буде трохи вище (-3... -5). У південних, східних і близьких до них центральних областях буде від -2 до -5 морозу.

Вдень буде невеликий мороз - від 0 до -2 градусів, на Півдні 0... +4. Опади у понеділок не передбачаються.

У Києві, 30 грудня вдень від 0 до -2, найближчої ночі від -3 до -5.

У вівторок, 31 грудня, температурна ситуація буде такою ж, але нічні морози до -7 доберуться і до південних областей. Крім того, майже по всій країні (крім Півдня) буде йти сніг.

Погода в Україні 30 і 31 грудня (скрін: meteo.gov.ua)

Але вже з 1 січня 2020 року в країні потеплішає. Денна температура буде плюсовою (0... +3), крім північно-сходу, де поморозить до -1. У південних областях від +2 до +4 вище нуля. Вночі від -2 до +2 градусів, трохи тепліше в Криму. Практично по всій країні очікується невеликий сніг.

У четвер, 2 січня, температурний режим залишиться таким же, але опади припиняться.

Погода в Україні 1 і 2 січня (скрін: meteo.gov.ua)