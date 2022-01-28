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Штормове попередження: буде буде сильний вітер та хуртовина

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Київ, П'ятниця 28 січня 2022 08:42
Штормове попередження: буде буде сильний вітер та хуртовина Фото: в Україні оголошено штормове попередження (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні на сьогодні оголошено штормове попередження. Синоптики уточнили, де саме буде сильний вітер.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.

Сьогодні у західних областях пориви вітру 15-20 м/с, в Карпатах хуртовина (І рівень небезпечності, жовтий).

Крім того, 28 січня, у зв’язку зі снігопадами та хуртовинами, на високогір’ї Закарпатської області та у горах Івано-Франківської, Львівської областей значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Нагадаємо, синоптики дали прогноз погоди на сьогодні.

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