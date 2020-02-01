В Україну увірвуться морози: синоптики назвали дату

Погода в Україні незабаром змусить жителів країни згадати, що за вікном лютий. В країну прийдуть морози, очікується сніг. Про це свідчить прогноз погоди від синоптиків Українського гідрометцентру і Gismeteo.

Але в найближчі дні в країні буде потепління і дощі. Вже в неділю, 2 лютого, температурні показники складатимуть від +6 до +11, а на Півдні рекордні лютневі +10... +14 градусів. По всій країні очікуються дощі, буде вітряно.

У Києві 2 лютого синоптики прогнозують дощ і вітер і тепло від +6 до +8 градусів.

3 лютого температура почне знижуватися - по всій країні від +2 до +6, причому такі показники, як в денний так і в нічний час. На Півдні вдень від +6 до +10 тепла. Будуть йти дощі, крім північно-східних областей.

Погода в Україні (фото: meteo.gov.ua)

4-5 лютого поступово почне холоднішати - дощ перетвориться на сніг, прийдуть нічні морози. Пік похолодання припаде на 5 січня. Але морози до -7 будуть переважно у нічний час. Похолодання протримається до 8-9 лютого, залежно від регіону.

Далі прийде нова хвиля потепління. В цілому лютий обіцяє бути досить теплим і дощовим.

Нижче прогноз погоди для Києва, Львова, Одеси та Харкова на місяць від ресурсу Gismeteo.

Погода у Києві, Львові, Одесі, Харкові на місяць (фото: meteo.gov.ua)