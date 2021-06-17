В Україну увірвуться миттєві сильні зливи: які області затопить

За словами Діденко, південний циклон знову поливатиме періодичними дощами південь, схід і центральні області.

"Під час дощів будуть гриміти грози, можливі миттєві сильні зливи, шквал і град! У західних і північних областях України негоду завтра буде стримувати антициклон на ім'я Zoe", - йдеться в повідомленні.

Опади на Заході і півночі завтра малоймовірні, але частину південного заходу і Київської області може все ж зачепити дощами.

Фото: Погода в Україні 18 червня (facebook.com/tala.didenko)

Температура в п'ятницю буде високою. Вдень +24 +29 градусів, але в областях з дощами - на півдні та сході - прохолодніше, +20+24.

Де на Трійцю будуть дощі, і що наступного тижня

"Зелена неділя буде в Україні ще з помірною спекою, з періодичними дощами на півдні, заході і в центральній частині", - прогнозує синоптик.

А ось наступний тиждень буде спекотним - з +30 градусів і навіть вище.

Що буде з погодою в Києві

За словами Наталки в Києві в п'ятницю буде жарко, до +28 градусів.

"Про серйозні дощі завтра мова не йде, хіба що все ж хитнеться ближче південна негода і зачепить локально дощами кілька районів", - додала синоптик.

У Gismeteo прогнозують, що в Києві з п'ятниці по неділю буде ясна погода з температурою +22+29 градусів. Перша половина наступного тижня з +31+33 і грозами, а до вихідних очікується різке похолодання.

Скрін: Погода в Києві, прогноз на 10 днів (gismeteo.ua)