В Україну увірвуться грози і штормовий вітер: які області накриє негодою

У середу грозами накриє західні області України, на решті території країни буде сухо і сонячно.

Нічна температура повітря коливатиметься від +6 до +10 градусів, вдень очікується від +19 до +23 градусів, у західних областях прогріється до +24 градусів.

У Києві 25 травня буде без опадів, вночі +8 +10 градусів, вдень від +23 до +25 градусів.

Карта погоди в Україні на середу, 25 травня

У четвер грози підуть із західних областей і накриють весь південь, північ, центр і схід України. Також очікується посилення вітру, можливі штормові пориви.

Вночі температура коливатиметься від +8 до +13 градусів, вдень від +21 до +24 градусів, лише на півночі та північному сході очікується від +17 до +20 градусів.

У Києві 26 травня пройде гроза, очікується штормовий вітер. Вночі від +12 до +14 градусів, вдень +21 +23 градуси.

Карта погоди в Україні на четвер, 26 травня

У п'ятницю грози знову повернуться на захід країни - очікуються на Волині, у Львові та Тернополі, а також у Житомирі. На решті території буде сухо. По всіх областях очікується штормовий вітер.

Вночі температура повітря коливатиметься від +10 до +14 градусів, вдень від +20 до + 24 градусів.

У Києві 27 травня буде сухо, сонячно і вітряно. Вночі +12 +14 градусів, вдень від +21 до +23 градусів.

Карта погоди в Україні на п'ятницю, 27 травня

У суботу грози знову накриють всю територію України та почне падати температура повітря. Очікується сильний вітер у всіх областях.

Нічна температура складе від +9 до +13 градусів. Вдень на заході очікується від +15 до +18 градусів, в центрі та на півночі від +17 до +19 градусів, в південній частині та на сході від +22 до +25 градусів.

У Києві 28 травня пройде гроза, очікується штормовий вітер. Вночі +11 +13 градусів, вдень від +17 до +19 градусів.

Карта погоди в Україні на суботу, 28 травня