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Температурні гойдалки та зливи: синоптики попередили про погіршення погоди

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Вівторок 24 травня 2022 07:32
Температурні гойдалки та зливи: синоптики попередили про погіршення погоди Погода в Україні (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Україні в останні весняні дні не порадує сонячною і сухою погодою. Не очікується і високих температур. Синоптики прогнозують грози, зливи та різкі перепади від тепла до похолодання.

Яка погода чекає українців у найближчий тиждень - читайте в Styler нижче.

Погода на сході

За даними сайту Sinoptik, на сході країни найближчі дні будуть сухі та відносно теплі, +18 +19 градусів. У четвер температура впаде та очікуються дощі.

Ближче до вихідних знову потеплішає на 1-2 градуси, але очікуються зливи. Останні травневі дні будуть з опадами, похмурі, але теплі - до +22 градусів.

Температурні гойдалки та зливи: синоптики попередили про погіршення погодиПогода на півночі

У північній частині України прогріється до + 22 градусів, але вже в четвер знову почне заливати дощами, і температура піде вниз.

П'ятниця буде сонячна і суха, а на вихідних температура впаде до +17 градусів, очікуються дощі. Останні дні весни будуть прохолодні й з сильними дощами, не більше +17 градусів.

Температурні гойдалки та зливи: синоптики попередили про погіршення погодиПогода на півдні

На півдні країни грози прийдуть в четвер, мокро буде також в суботу, неділю і понеділок.

Температура повітря буде вдень коливатися від + 22 до + 24 градусів. В останні дні весни прогріється до + 25 + 27 градусів.

Температурні гойдалки та зливи: синоптики попередили про погіршення погодиПогода на заході

У західних областях в середу очікуються зливи, в четвер буде сухо, а з п'ятниці зарядять дощі до кінця місяця.

Нестабільною буде і температура повітря. У найближчі ні очікується до +22 градусів, на вихідних різко похолодає, до +16 градусів. І прохолода втримається до початку червня.

Температурні гойдалки та зливи: синоптики попередили про погіршення погодиПогода в Києві

За прогнозом синоптиків, у вівторок в столиці буде сонячно і тепло, близько +19 градусів. У середу прогріється до + 22 градусів. Але вже в четвер Київ почне заливати дощами.

На вихідних очікується похолодання, температура впаде до +17 + 18 градусів, очікуються сильні дощі. І така погода очікується до кінця травня.

Температурні гойдалки та зливи: синоптики попередили про погіршення погоди

Нагадаємо, раніше ми писали про те, яка погода чекає українців цього літа.

А також ми розповідали про прогноз погоди на початок літа від народного синоптика.

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