В Україну увірвуться морози: де буде найхолодніше

Погода в Україні кардинально зіпсується на цьому тижні. Після снігопадів в країну прийдуть найсильніші морози за всю зиму 2019-2020. У деяких областях вони будуть досягати двозначних відміток. В яких областях буде найсуворіша погода - в матеріалі Styler.

Так, за даними Українського гідрометцентру, пік морозів випаде на 8-9 лютого. У цей період стовпчики термометрів покажуть до 14 градусів у нічний час, найхолодніше буде на Сході України, найменше постраждають від морозів південні області.

Тим часом, Україну продовжує засипати снігом, а температура повітря знижується. У четвер, 6 лютого, сніг буде іти по всій країні. Потужні снігопади очікуються на Сході, зачепить також Запоріжжя, Дніпропетровщину та Херсонщину. В інших південних та центральних областях опадів буде менше, а на інших територіях - незначні.

Температура в четвер вдень по країні від -2 до +2, а в Криму +4... +6. Вночі похолодає до -4... -8, крім східних і південних областей, де буде трохи тепліше.

В Києві 6 лютого вдень -1... +1, вночі від -5 до -7, невеликий сніг, вітряно.

У п'ятницю, 7 лютого, похолодає, буде хмарно з невеликими опадами. Денна температура від 0 до -4, вночі -4... -7. Лише в Одеській області та Криму -1... -4 градусів.

8 лютого в країну зайде антициклон із сильними морозами. Опади припиняться, буде мінлива хмарність, лише у східних областях невеликий сніг. Вдень від 0 до -5, на Сході -6... -8.

Вночі -12... -14, у східних областях, -8... -12 в Центрі і на Півночі, -5... -9 в південних областях, -6... -10 на Заході.

У неділю, 9 лютого, температура знизиться ще на 1-2 градуси, опади малоймовірні.

Погода в Україні з 6 по 9 лютого (фото: meteo.gov.ua)