В Україну увірветься потепління з сильними дощами: кому з погодою катастрофічно не пощастить

За прогнозом Наталки Діденко, на вихідних в Україні буде тепло, від + 4 до + 9 градусів. Холодніше буде тільки на заході країни, від -2 до +3 градусів. А в неділю холод добереться до східних областей.

"Територія України буде перебувати у вологій повітряній масі. Очікуються періодично мокрий сніг і дощі. На сході опадів буде менше, але вологість посилюватиме тумани. На вихідних південно-східний вітер буде поривчастим, сильним, місцями до штормових поривів", - попередила синоптик.

У Києві на вихідних буде тепло, проте очікується сильний вітер ввечері в суботу. Також можливий невеликий дощ.

Як зазначила Діденко, сильне похолодання в Україну прийде вже на Андрія, 13 Грудня.

За прогнозом Українського гідрометцентру, дощі в суботу охоплять Рівне, Житомир, Черкаси, Кропивницький, Дніпро, Суми, всі північні області країни та столицю.

Найтепліше буде на півдні, до +10 +13 градусів, найхолодніше на заході. Вночі там очікується до -1 градуса, вдень від +2 до +4 градусів.

У столиці в суботу, 11 грудня, очікується від +6 до +8 градусів.

Карта погоди в Україні на суботу, 11 грудня

У неділю сильні дощі та снігові зливи охоплять всі західні області країни, дощі пройдуть в центральних областях і захоплять південь. Також опади очікуються в Києві.

На півдні прогріється до + 7 +10 градусів, на сході та заході синоптики обіцяють від -3 до +1 градуса, в центрі +4 + 6 градусів.

Карта погоди в Україні на неділю, 12 грудня