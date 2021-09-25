В Україну увірветься потепління до +25: синоптики оновили карти погоди
Погода в Україні принесе довгоочікуване потепління. Деякі синоптики обіцяють до +25 на півдні, а на інших територіях +15+22. Найтеплішим днем у найближчій перспективі стане неділя, 26 вересня. Далі температура трохи знизиться, але сильних холодів до кінця вересня не буде.
Що буде з погодою протягом наступного тижня - читайте в матеріалі Styler.
Так, ресурс Meteoprog обіцяє в Києві +18 градусів вже в неділю, 26 вересня. У Львові очікується +20 градусів, а в Одесі аж +25. Харків же високими градусами не порадує, але трохи тепліше все ж стане.
Погода в Києві, прогноз на тиждень (meteoprog.ua)
Погода у Львові, прогноз на тиждень (meteoprog.ua)
Погода в Одесі, прогноз на тиждень (meteoprog.ua)
Погода в Харкові, прогноз на тиждень (meteoprog.ua)
Синоптики сайту Gismeteo дають не настільки оптимістичний прогноз, обіцяючи в Одесі максимум +22 в неділю, на інших територіях +15+19 градусів. При цьому до кінця вересня буде місцями досить дощово.
Погода в Україні, прогноз до кінця вересня (gismeteo.ua)
В Українському гідрометцентрі також прогнозують потепління, але в суботу буде все ще похмуро і з незначними опадами (роз'ясниться лише на заході). Температура 25 вересня +12+16, на заході і півдні +15+21 градус.
26 вересня опади ймовірні лише на сході, температура підвищиться на кілька градусів (на півдні до +24). З 27 по 29 вересня буде без опадів, вдень трохи похолодає, а ночі будуть холодними, але без заморозків.
Раніше синоптики розповіли, що буде з погодою в Україні взимку 2021-2022 року.