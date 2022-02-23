В Україну увірветься похолодання зі снігом: синоптики оновили прогноз
Погода в Україні зміниться з приходом похолодання, яке накриє більшу частину країни, а місцями очікується мокрий сніг та дощ.
Що буде з погодою в країні найближчим часом - читайте нижче в матеріалі Styler.
За даними Наталки Діденко, 23 лютого в Україні очікується незначне похолодання.
Вдень у середу +3... +6 градусів, у південній частині та на сході +4... +9 градусів.
Переважно мокрий сніг випадатиме в західних областях України, на решті території - без істотних опадів.
Прогноз для Києва на середу
У Києві в середу 23 лютого буде переважно свіжо, холоднувато, протягом дня не вище +3...+5 градусів. Опади малоймовірні.
Дивіться нижче на картах Українського гідрометцентру детальний прогноз погоди на сьогодні.
Скрін: Погода в Україні (meteo.gov.ua)
Що буде з погодою в Україні далі
За словами синоптика, надалі в Україні атмосферний тиск підвищиться, а, отже, суттєвих опадів не очікується, буде переважно сонячно.
Судячи з прогнозу для Києва на сайті Gismeteo, в кінці місяця очікується похолодання.
Скрін: Погода в Києві, прогноз з 23 по 28 лютого (gismeteo.ua)
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