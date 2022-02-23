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В Украину ворвется похолодание со снегом: синоптики обновили прогноз

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Среда 23 февраля 2022 06:20
В Украину ворвется похолодание со снегом: синоптики обновили прогноз Фото: Погода в Украине принесет похолодание и снег (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине изменится с приходом похолодания, которое накроет большую часть страны, а местами ожидается мокрый снег и дождь.

Что будет с погодой в стране в ближайшее время - читайте ниже в материале Styler.

По данным Наталки Диденко, 23 февраля в Украине ожидается незначительное похолодание.

Днем в среду +3... +6 градусов, в южной части и на востоке +4... +9 градусов.

Преимущественно мокрый снег будет выпадать в западных областях Украины, на остальной территории - без существенных осадков.

Прогноз для Киева на среду

В Киеве в среду 23 февраля будет преимущественно свежо, холодновато, в течение дня не выше +3...+5 градусов. Осадки маловероятны.

Смотрите ниже на картах Украинского гидрометцентра подробный прогноз погоды на сегодня.

В Украину ворвется похолодание со снегом: синоптики обновили прогноз

Скрин: Погода в Украине (meteo.gov.ua)

Что будет с погодой в Украине дальше

По словам синоптика, в дальнейшем в Украине атмосферное давление повысится, а, следовательно, существенных осадков не ожидается, будет преимущественно солнечно.

Судя по прогнозу для Киева на сайте Gismeteo в конце месяца ожидается похолодание.

В Украину ворвется похолодание со снегом: синоптики обновили прогноз

Скрин: Погода в Киеве, прогноз с 23 по 28 февраля (gismeteo.ua)

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