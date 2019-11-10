До України увірветься холод: синоптик розповіла, коли зіпсується погода

Погода в Україні у понеділок, 11 листопада, принесе опади і тумани. Дощі очікуються на Заході, Півночі та у Центрі, а от у південних і східних областях суттєві опади малоймовірні. Мокрий початок нового тижня обумовлено атмосферним фронтом, пояснила відомий синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

Завтра температура повітря протягом дня в середньому по країні очікується в межах +12... +18 градусів, при цьому в Криму буде найтепліше - прогнозується до +20 градусів максимум.

Погода в Україні з 11 по 17 листопада буде теплою (Осінь: РБК-Україна)

У столиці в понеділок буде дощова погода (опади пройдуть у першій половині дня), але сильних потоків з неба не очікується. Температура повітря у Києві вночі становитиме від +8 до +10 градусів, а вдень - від +11 до +13 градусів.

Наступного тижня в Україні за даними синоптика прогнозуються температурні "гойдалки". При цьому серйозні холода в цей період не передбачаються.

Діденко також розповіла, коли погода серйозно зіпсується. Так, суттєве похолодання прийде в Україну приблизно з 20 листопада - через півтора тижні.

Метеокартра (Фото: facebook.com/tala.didenko)