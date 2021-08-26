В Україну знову повернеться спека: де і коли буде +30 і вище
Погода в Україні принесе спеку до +33 градусів в деякі області в кінці цього тижня - початку наступного. Температура підвищиться майже по всій країні, але такі показники протримаються недовго - нас чекає нова хвиля похолодання.
Що буде з погодою до кінця літа - читайте нижче в нашому матеріалі.
Згідно даних Українського гідрометцентру, спекотніше стане вже 29-го серпня на півдні та південному сході, і висока температура триматиметься до кінця літа.
До заходу спека не добереться, тут будете свіжо, а інші області порадують помірним теплом.
А ось в п'ятницю, 27 серпня, у багатьох областях буде похмуро і дощитиме. Опади очікуються на заході, півдні, сході та півночі. Хіба що центр втримається від дощів. Температура на заході +17+22, на півночі і в центрі +20+25, на півдні і сході +24+29 градусів.
28 серпня опади сконцентруються в основному на заході, температура тут не зміниться. На півночі і в центрі потеплішає до +24+28, а на півдні і сході будуть високі градуси +25+31.
Погода в Україні 27-28 серпня (meteo.gov.ua)
В неділю, 29 серпня, на захід налетить гроза, повітря тут буде свіжим, +18+22, на півночі +24+28, а в інших регіонах сухо і жарко, від +27 до +33 градусів.
Погода в Україні 29 серпня (meteo.gov.ua)
30-31 серпня опади і похмура погода охоплять значну частину країни, крім південного сходу. Температура особливо не зміниться - хіба що на півночі і в центрі градуси знизяться 31-го числа.
Погода в Україні 30-31 серпня (meteo.gov.ua)
Відзначимо, що попри спеку на півдні, подих осені вже відчувається із заходу, де термометри найближчим часом покажуть нічні +4 градуси.
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