В Україну знову повернеться спека: де і коли буде +30 і вище

Погода в Україні принесе спеку до +33 градусів в деякі області в кінці цього тижня - початку наступного. Температура підвищиться майже по всій країні, але такі показники протримаються недовго - нас чекає нова хвиля похолодання.

Що буде з погодою до кінця літа - читайте нижче в нашому матеріалі.

Згідно даних Українського гідрометцентру, спекотніше стане вже 29-го серпня на півдні та південному сході, і висока температура триматиметься до кінця літа.

До заходу спека не добереться, тут будете свіжо, а інші області порадують помірним теплом.

А ось в п'ятницю, 27 серпня, у багатьох областях буде похмуро і дощитиме. Опади очікуються на заході, півдні, сході та півночі. Хіба що центр втримається від дощів. Температура на заході +17+22, на півночі і в центрі +20+25, на півдні і сході +24+29 градусів.

28 серпня опади сконцентруються в основному на заході, температура тут не зміниться. На півночі і в центрі потеплішає до +24+28, а на півдні і сході будуть високі градуси +25+31.

Погода в Україні 27-28 серпня (meteo.gov.ua)

В неділю, 29 серпня, на захід налетить гроза, повітря тут буде свіжим, +18+22, на півночі +24+28, а в інших регіонах сухо і жарко, від +27 до +33 градусів.

Погода в Україні 29 серпня (meteo.gov.ua)

30-31 серпня опади і похмура погода охоплять значну частину країни, крім південного сходу. Температура особливо не зміниться - хіба що на півночі і в центрі градуси знизяться 31-го числа.

Погода в Україні 30-31 серпня (meteo.gov.ua)