ru ua
Пн, 29 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Сильні снігопади і морози до -23 градусів: синоптики дали новий прогноз на грудень

Новость на русском →
Понеділок 29 листопада 2021 13:44
Сильні снігопади і морози до -23 градусів: синоптики дали новий прогноз на грудень Фото: Прогноз погоди на грудень 2021 (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні в грудні може засмутити українців різкими перепадами вже в першій декаді місяця. Синоптики прогнозують сильні снігопади, а також морози в деяких регіонах до -23 градусів вночі і до -15 вдень.

Докладний прогноз на перший місяць зими - в матеріалі Styler.

Так, за даними ресурсу Gismeteo, в перші дні грудня (2-3 числа) нас чекає потепління, місцями до +10 градусів, але на вихідних похолодає.

З початку наступного тижня ймовірні снігопади, а в середині, 8-9 грудня можуть вдарити морози - в північній частині країни до -21... -23 вночі, а вдень -10... -15 градусів.

Далі і до кінця місяця синоптична ситуація стабілізується, сильні перепади поки не прогнозуються.

Дивіться нижче карти синоптиків для Києва, Львова, Харкова, Сум, Дніпра та Одеси.

Сильні снігопади і морози до -23 градусів: синоптики дали новий прогноз на груденьСильні снігопади і морози до -23 градусів: синоптики дали новий прогноз на груденьСильні снігопади і морози до -23 градусів: синоптики дали новий прогноз на груденьСильні снігопади і морози до -23 градусів: синоптики дали новий прогноз на груденьСильні снігопади і морози до -23 градусів: синоптики дали новий прогноз на грудень

Сильні снігопади і морози до -23 градусів: синоптики дали новий прогноз на грудень

Скрін: Погода в Україні на місяць (gismeteo.ua)

У той же час в Українському гідрометцентрі прогнозують, що температура і опади будуть в межах норми.

"Середня місячна температура повітря передбачається від 4 морозу до 3 тепла, що близько до норми. Місячна кількість опадів очікується 33-78 мм, в гірських районах місцями 81-105 мм, що в межах норми (в північно-східній частині дещо менше норми)", - повідомили в місячному прогнозі.

Раніше ми писали, що метеорологи заявили про зародження феномена, який викличе погодні аномалії в усьому світі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода
LITE
Дочка Олени Кравець здивувала кардинальною зміною іміджу: "дуже личить"
Дочка Олени Кравець здивувала кардинальною зміною іміджу: "дуже личить"