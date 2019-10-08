В Україну повернеться по-справжньому тепла осінь: синоптик назвала дату

Погода в Україні в найближчі дні зміниться в бік потепління, але в середу, 9 жовтня, в країні буде ще досить прохолодно, місцями випадуть незначні опади, а небо затягне хмарами. Про це пише Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

Так, у середу, на Сході, в Центрі і навіть у південних областях найближчої ночі очікуються заморозки від 0 до -5 градусів. Виняток становитимуть Одеська, Вінницька область, а також Крим. На решті території вночі від +3 до +7 градусів тепла.

Вдень, 9 жовтня, потроху почне теплішати. Температура підвищиться до +12... +18 градусів. Найвищі показники будуть на Заході України. А в північних районах (Чернігівщина, Сумщина) очікується від +7 до +12 тепла.



"Однак тенденція, яку несе південно-західний вітер, явно в сторону потепління", - пише синоптик.

Затьмарювати потепління в середу буде сильний, а місцями поривчастий вітер.

Погода в Україні (фото: facebook.com/tala.didenko)

Що стосується опадів, то на більшості територій буде сухо, лише на Півночі і Заході поморосить.



У Києві в середу, 9 жовтня, стане трохи тепліше. Вночі заморозки не очікуються - від +4 до +5 градусів, вдень близько +12. Буде хмарно, невеликий дощ.

Тим не менш тепло буде набирати обертів і досягне свого піку вже в неділю 13 жовтня - в Україну повернеться бабине літо. На Покрову, 14 жовтня, також очікується прекрасна суха погода від +17 до +22 градусів.

Погода в Україні (скрін: facebook.com/tala.didenko)