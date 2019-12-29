В Україну знову повернеться аномальне тепло: синоптики назвали дату

Погода в Україні в найближчі дні принесе похолодання з морозами до -12 градусів, але така зима в Україну прийде ненадовго, скоро по всій країні варто знову чекати плюсової температури, нетипової для середини зими. Про це свідчать дані синоптиків Наталки Діденко і ресурсу Gismeteo.

За прогнозом Діденко, відчутний мороз прийде вже найближчої ночі, 30 грудня. У західних областях можливий нічний мороз від -5 до -12 градусів, а в Карпатах може бути навіть холодніше. На решті території від -1 до -6, крім Півдня, де буде близько нуля.

Вдень 30 грудня в країні буде від 0 до -3 градусів, а на Півдні 0... +4 вище нуля.

Опади завтра малоймовірні, але невеликий сніг може зайти по північній межі країни - Волинь, Рівненська, Житомирська, Київська і Чернігівська області. Крім того синоптик попередила про ожеледицю на дорогах.

Погода в Україні (фото: facebook.com/tala.didenko)

У Києві 30 грудня буде морозна і переважно суха погода. Вночі -3... -5, удень -1... -3 морозу.

В останній день 2019 року в Україні потеплішає до +3 градусів, але посилиться вітер. А в новорічну ніч очікується мокрий сніг, тому що температура буде близько нуля.

Погода в Україні (скрін: facebook.com/tala.didenko)

З прогнозом Наталки Діденко згодні і синоптики Gismeteo, які дають довгострокові прогнози для обласних центрів України. Судячи з них, у південних областях вже 31 грудня та 1 січня очікується потепління до +5 градусів, жителі північного регіону зустрінуть Новий рік з температурою від +3 до +4, подібна ситуація буде і на Заході і Сході.

Нижче прогноз від Gismeteo на кінець 2019-го і початок 2020-го для Києва, Харкова, Одеси та Львова.

Погода в Україні (скрін: gismeteo.ua)