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В Україну сунуть дощі і похолодання до +16 вдень: де найбільше зіпсується погода

Фото: Погода в Україні принесе сильні дощі та вітер (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні буде з сильним вітром, дощами, а місцями температура знизиться до +16 вдень.

Що далі буде з погодою в Україні - читайте нижче в матеріалі Styler.

"22 червня в західних, південних та більшості центральних областей пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий)", - попередили в Українському гідрометцентрі.

За даними синоптика Наталки Діденко, температура впродовж дня середи становитиме +20+26 градусів, а місцями на півночі та в центральних областях +17+22 градуси.

Де пройдуть дощі в середу

Діденко прогнозує, що дощі з грозами пройдуть завтра у північних, центральних областях України. На заході дощі зачеплять лише Рівненську область та Волинь.

Пізно ввечері також зачеплять Запоріжжя, Херсонську область, Крим.

А от значна частина західних областей, східних та півдня належатиме сухій погоді.

Прогноз для Києва

У Києві очікується дощ з грозою, зниження температури повітря до +20 градусів, поривчастий північно-західний вітер.

Гідрометцентр прогнозує, що вдень в середу найнижчою температура буде в Житомирській області, +16+18 градусів.

Скріншот: Погода в Києві 22 червня (meteo.gov.ua)

Що буде далі з погодою

Наталка Діденко прогнозує, що надалі в Україні сильна спека малоймовірна, передбачається комфортна температура повітря.

В Укргідрометцентрі повідомляють, що вже на вихідних температура знову підвищиться, місцями до +30 градусів.

Раніше синоптик розповів, що весна в Києві цього року виявилася унікальною.

Також ми писали про прогноз погоди на липень 2022.

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