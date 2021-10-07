RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

В Україну через зсув антициклону Lioba на зміну заморозкам приходять морози

Автор: Володимир Костирін

Погода в Україні в п'ятницю, 8 жовтня, залишиться без опадів, але похолодає, і в країні очікуються перші "мінуса". Похолодання викликане зміщенням висотного антициклону з назвою Lioba та заходом більш прохолодних повітряних мас.

Про це йдеться в прогнозі синоптиків Укргідрометцентру.

Фахівці зазначили, що дощі не потурбують українців до кінця поточного тижня. Так, до неділі переважатиме малохмарна суха погода.

Також буде досить вітряно - близько 7-12 метрів на секунду, а ось штормові пориви силою до 20 метрів на секунду очікуються в південно-східній частині та місцями в західних областях. У цих регіонах метеорологи оголосили I рівень небезпеки ("жовтий").

Особливо похолодання буде відчуватися в нічні години, і в деяких регіонах стовпчики термометрів вже опустяться нижче нуля. Таким чином на зміну заморозків на ґрунті, що спостерігалося останнім часом, прийде мороз - правда, він буде ще мінімальним.

В середньому в Україні в денний час температура повітря складе близько +10... +15 градусів, але на Закарпатті буде найтепліше - до +18 градусів.

Вночі стовпчики термометрів в середньому коливатимуться між показниками -1 та +4 градусів.

Карта погоди в Україні 8 жовтня (фото: facebook.com/UkrHMC)

Раніше народний синоптик розповів, яка в Україні буде погода взимку 2021-2022.

Додамо також, що в Україні оголошено штормове попередження на завтра.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГідрометцентрПогода в Україні