В Україну через зсув антициклону Lioba на зміну заморозкам приходять морози

Фахівці зазначили, що дощі не потурбують українців до кінця поточного тижня. Так, до неділі переважатиме малохмарна суха погода.

Також буде досить вітряно - близько 7-12 метрів на секунду, а ось штормові пориви силою до 20 метрів на секунду очікуються в південно-східній частині та місцями в західних областях. У цих регіонах метеорологи оголосили I рівень небезпеки ("жовтий").

Особливо похолодання буде відчуватися в нічні години, і в деяких регіонах стовпчики термометрів вже опустяться нижче нуля. Таким чином на зміну заморозків на ґрунті, що спостерігалося останнім часом, прийде мороз - правда, він буде ще мінімальним.

В середньому в Україні в денний час температура повітря складе близько +10... +15 градусів, але на Закарпатті буде найтепліше - до +18 градусів.

Вночі стовпчики термометрів в середньому коливатимуться між показниками -1 та +4 градусів.

Карта погоди в Україні 8 жовтня (фото: facebook.com/UkrHMC)