Експерт розказав, чому не можна застосовувати вакцину Covishield, яка їде в Україну

Вакцина від коронавірусу Covishield виробництва Serum Institute India очікується в Україні до кінця лютого. В Україну прибуде перша партія об'ємом 500 тисяч доз. Голова Національної медичної палати України Сергій Кравченко розповів, чому препарат не можна використовувати для вакцинації.

"Вакцина, яку везе Максим Степанов, масштабована на потужностях індійського інституту сироваток за ліцензією Oxford і AstraZeneca. Але є ще одна проблема. Оскільки у нас Степанов — це ходяча катастрофа, і він в черговий раз втягнув у свою авантюру керівництво нашої країни. Проблема в тому, що Індійський Інститут сироваток (ІВС) не має GMP-сертифікації", - розповів Сергій Кравченко.

Як виявилося, в індійської вакцини немає національної GMP-сертифікації, тобто вона не може бути тут зареєстрована і використана.

"Тільки тиждень тому Індійський інститут сироваток подав у Міністерство охорони здоров'я обґрунтовані відповіді, документально підтверджені про усунення цих недоліків. Зараз ІВС не має української національної GMP-сертифікації. В такому випадку вакцина поки не може бути зареєстрована на території України і використана. Крім того, тільки у середу піднімуть питання про те, щоб надіслати інспекцію в Індію на виробничі потужності ІВС для повторної інспекції", - говорить Кравченко.

За словами експерта, українські інспектори повинні вилетіти в Індію і провести інспекцію, якщо немає зауважень - вакцину можна буде використовувати. До речі, закупівельна ціна вакцини 3 долари.

"Зараз цю вакцину не можна завозити ні, ні проводити реєстрацію, ні використовувати. Ціна цієї вакцини для індійського уряду становить менше 3 доларів. За якою вартістю купує Україна, мені невідомо. Насправді цей препарат не є брендовим, це не AstraZeneca, це безпосередньо вакцина, виготовлена по ліцензії ІВС за іншою торговельною назвою — Covishield ", — сказав він.