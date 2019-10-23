В Україну прийшла смертельна хвороба: хто в зоні ризику, як захиститися

В Україні зафіксовані нові випадки дифтерії (Фото: колаж РБК-Україна)

Лікарі побоюються спалаху епідемії

В Україні зафіксували три випадки захворювання дифтеріею за неповний тиждень. Ужгородський лікар-інфекціоніст Віктор Петров переконаний, що кількість хворих буде збільшуватися. На своїй сторінці у Facebook медик зазначив, що паніка корисна, коли вона називається превентивною роботою, щоб люди щеплювалися для профілактики страшного захворювання.

Всі хворі проживають на Закарпатті. Діагноз у студентів підтвердило лабораторне обстеження. Останні два випадки - 21 жовтня. Перед цим 17 жовтня хворобу виявили у іноземного студента 5-го курсу медичного факультету №2 Ужгородського національного університету - пацієнт має токсигенний штам.

"Всі випадки мають лабораторне підтвердження на сьогодні! Давайте діяти!" - закликав Петров.

В Україні зафіксовані нові випадки захворювання на дифтерію (Ілюстративне фото: УНІАН)

Також лікар-інфекціоніст наголосив, що вакцинуватися від дифтерії та правця треба всім, а особливо тим, хто не має щеплення більше 10 років. Це можна зробити в сімейній клініці, амбулаторії, поліклініці або у практикуючих лікарів.

"Нікого не заспокоюю і не лякаю, право на інформацію мають всі!" - йдеться у публікації.

Як розповіла виконувачка обов'язки директора департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОДА Єлизавета Бірова, у першому випадку під час обстеження у студента визначили бактерію дифтерію - нетоксичний штамп. Про це передає From-UA.

Вакцинація (фото: Віталій Носач/РБК-Україна)

Вона розповіла, що хлопець у 16-річному віці пропустив вакцинацію проти дифтерії. 11 жовтня він звернувся до медиків, і вже 17-го дифтерію підтвердили результати дослідження у бактеріологічній лабораторії.

Студент скаржився на підвищену температуру, біль у горлі та біль у м'язах.

За словами директора обласної клінічної інфекційної лікарні Михайла Полякова, цей штам дифтерії не токсичний і не викликає змін в організмі, як справжній токсичний штам дифтерійної палички.

Таким чином, пацієнт не потребує протидифтерійної сироватки.

Нагадаємо, що в 2018 році випадків захворювання на дифтерію було 10, а раніше їх кількість коливалась від 0 до 4. У 2019-му в Україні перед цим були зафіксовані два випадки захворювання на дифтерію у Хмельницькій та Луганській областях.

Нещодавно кандидат медичних наук, заслужений лікар України Наталія Кожан заявила про існування ризику того, що в країні може спалахнути епідемія дифтерії.

Як захиститися від дифтерії

Вакцинація допоможе захиститися від дифтерії (Ілюстративне фото: blogs.unicef.org)

Дифтерія - небезпечне інфекційне захворювання, що викликається бактерією Corynebacterium diphtheriae (дифтерійна паличка). Найчастіше вражає ротоглотку, але нерідко зачіпає гортань, бронхи, шкіру та інші органи.

Інфекція передається повітряно-крапельним шляхом, але можливий контактно-побутовий шлях передачі (у жарких країнах), а також харчовим - через заражені продукти.

Для лікування використовується протидифтерійна сироватка (антитоксин), антибіотики малоефективні.

У МОЗ наголошують, що єдиний надійний захист від дифтерії - вакцинація. Вчасно зроблене щеплення допоможе сформувати імунітет та захистити від смертельно небезпечного захворювання.

Діти повинні отримувати щеплення в 2, 4, 6, 18 місяців, 6 років та 16 років, а дорослі - кожні 10 років. Такий інтервал у дорослому віці обумовлений тим, що імунітет проти цих хвороб зберігається близько 10 років.

Тому першу планову ревакцинацію дорослих, які раніше були щеплені, проводять вакциною АДС-М у віці 26 років з наступною плановою ревакцинацією АДП-М з мінімальним інтервалом 10 років від попереднього щеплення АДП-М Такі щеплення в комунальних закладах охорони здоров'я проводять безоплатно.