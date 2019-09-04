ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Українців попередили про майбутню страшну епідемію: є спосіб врятуватися

STYLERЖиття    04.09.2019 - 10:22
Українців попередили про майбутню страшну епідемію: є спосіб врятуватися
Колаж (РБК-Україна)

Після початку навчального року збільшується ймовірність зараження серед дітей

З настанням осені і навчального року в Україні може виникнути страшна епідемія кору. Захворювання особливо небезпечно для тих людей, у кого немає щеплення. Про це попередили в Міністерстві охорони здоров'я України. Тільки за останні сім днів в нашій країні на кір захворіли 130 дорослих 38 дітей.

У міністерстві повідомляють, що вакцинація - єдиний спосіб захиститися, якщо у вашому регіоні зафіксовано спалах захворюваності. Зазвичай влітку захворюваність менше, адже люди менше бувають у колективах. Дуже важливо прищепити дитину до початку навчального року, адже з початком навчання та перебування у великій кількості дітей - ви ризикуєте здоров'ям своєї дитини.

Українців попередили про майбутню страшну епідемію: є спосіб врятуватися

Українців попередили про майбутню страшну епідемію: є спосіб врятуватисяКалендар обов'язкових щеплень (МОЗ)

Нагадаємо, що згідно з календарем щеплень діти до 6 років повинні мати щеплення проти гепатиту В, туберкульозу, кору, паротиту і краснухи, дифтерії, правця, кашлюку, поліомієліту та Хіб-інфекції. В 6 років дітям роблять ревакцинацію проти дифтерії, правця, поліомієліту, кору, краснухи і паротиту.

Ми раніше писали, що Уляна Супрун розповіла, в які інстанції і служби варто звертатися в разі виникнення проблем і порушень при вакцинації і якщо медики відмовляться робити щеплення.

Також ми повідомляли, що Уляна Супрун дала розгорнуту відповідь стосовно дітей, у яких не буде щеплень.

Радуцький відмовився очолити МОЗ через 3 місяці Арахамія заявив, що главу МОЗ згодом замінять
Новини України Мінстерство охорони здоров'я України
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся