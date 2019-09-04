Українців попередили про майбутню страшну епідемію: є спосіб врятуватися

Колаж (РБК-Україна)

Після початку навчального року збільшується ймовірність зараження серед дітей

З настанням осені і навчального року в Україні може виникнути страшна епідемія кору. Захворювання особливо небезпечно для тих людей, у кого немає щеплення. Про це попередили в Міністерстві охорони здоров'я України. Тільки за останні сім днів в нашій країні на кір захворіли 130 дорослих 38 дітей.

У міністерстві повідомляють, що вакцинація - єдиний спосіб захиститися, якщо у вашому регіоні зафіксовано спалах захворюваності. Зазвичай влітку захворюваність менше, адже люди менше бувають у колективах. Дуже важливо прищепити дитину до початку навчального року, адже з початком навчання та перебування у великій кількості дітей - ви ризикуєте здоров'ям своєї дитини.

Календар обов'язкових щеплень (МОЗ)

Нагадаємо, що згідно з календарем щеплень діти до 6 років повинні мати щеплення проти гепатиту В, туберкульозу, кору, паротиту і краснухи, дифтерії, правця, кашлюку, поліомієліту та Хіб-інфекції. В 6 років дітям роблять ревакцинацію проти дифтерії, правця, поліомієліту, кору, краснухи і паротиту.

Ми раніше писали, що Уляна Супрун розповіла, в які інстанції і служби варто звертатися в разі виникнення проблем і порушень при вакцинації і якщо медики відмовляться робити щеплення.

Також ми повідомляли, що Уляна Супрун дала розгорнуту відповідь стосовно дітей, у яких не буде щеплень.