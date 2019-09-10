Захистити від хвороб: як змінилися правила вакцинації дітей в Україні

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З нового навчального року діти у школах і дитсадках повинні мати щеплення від ряду захворювань. Якщо цю вимогу не буде виконано, школярам не можна відвідувати заняття, наполягають у МОЗ і Міносвіти.

Одні батьки вважають таке рішення правильним і своєчасним, інші – абсолютно непотрібним. Міська влада Києва і Львова, всупереч вимогам МОЗ, заявила, що довідки про вакцинацію у школах і садочках можна не пред'являти, але все ж просить батьків не ігнорувати рекомендації чиновників і вакцинувати дітей. Детальніше про нові правила – у матеріалі РБК-Україна.

В Україні останні роки зростає кількість хворих на кір. За даними МОЗ, з грудня 2018 по серпень 2019 цією недугою захворіло понад 57 тисяч людей, 30 тисяч з них – діти. Від ускладнень за цей період померло 18 людей. Специфічного лікування кору немає, а єдиний спосіб не захворіти – пройти вакцинацію.

Лякаючі темпи зростання захворюваності на кір – одна з причин вимоги МОЗ та Міносвіти про те, щоб з 1 вересня в школи і дитячі сади не допускали до навчання дітей без вакцинації. Якщо за медичними показаннями дитині не можна проводити щеплення, то має бути чітко зрозуміло, коли дитина їх пройде, раніше говорила екс-міністр освіти Лілія Гриневич.

Діючий національний календар вакцинації передбачає наявність у дитини до 6 років обов'язкових щеплень проти гепатиту В, туберкульозу, кору, паротиту та краснухи (КПК), дифтерії, коклюшу і скарлатини (АКДП), поліомієліту та ХІБ-інфекції. В 6 років необхідно проходити ревакцинацію проти дифтерії, правця, поліомієліту, кору, паротиту та краснухи.

Якщо ж батьки відмовляються робити щеплення за світоглядними поглядами, то їх діти мають право на альтернативні способи навчання, наприклад, індивідуальне або дистанційне. Але не приймати дітей в школу, у яких відсутня довідка про щеплення – це вимога закону, і є відповідне рішення Верховного суду, пояснювала Гриневич.

Ця вимога викликала чимало суперечок серед батьків. В основному серед тих, хто не вакцинував дітей. У кінці серпня противники нової вимоги влаштували пікет під Офісом президента, вимагаючи скасувати рішення про обов'язкові щеплення, але поки їх прохання не задовольнили.

На цей мітинг також прийшли і представники громадської організації "Батьки за вакцинацію", запевняючи, що вакцинація – єдиний спосіб захистити дитину від хвороб, небезпечних для здоров'я і навіть для життя.

Активісти кажуть, що батьки часто перебувають у владі міфів про вакцини, які давно були спростовані медициною. Наприклад, вже доведено, що вакцини не викликають аутизм або подібні серйозні недуги.

Фейкових довідок може стати більше

Чи готові до вимоги вакцинувати дитину батьки? За словами лікарів, для тих, хто завжди ретельно ставився до вакцинації, нічого не зміниться.

"У нас з вакцинацією, все добре. Медична карта знаходився в школі", – говорить Ксенія Поліщук з Конотопа, мама школяра. У навчальних закладах цього та інших міст, як правило, запитують довідки про вакцинацію в основному тих, про кого ще не мають таких даних, або якщо діти йдуть до школи вперше.

Але, за словами опитаних РБК-Україна експертів, в Україні – від 20 до 30% тих, хто принципово проти вакцинації. У Харкові таких приблизно 20%, вважає медсестра Вікторія Іванова, автор блогу Postnatal Support.

"Тих же, хто сумнівається, але не є принциповими супротивниками, стільки ж або трохи більше. Виходить, близько половини батьків не вакцинують або не повністю вакцинує своїх дітей", – каже вона. Вимога МОЗ та Міносвіти спонукала зробити щеплення тих, хто сумнівався або неуважно стежили за щепленнями, запевняє медик.

"Сумніваюся, що ці вимоги подіють на тих, хто проти вакцинації. Але я вважаю вимоги вірними. Вони будуть привчати суспільство до думки, що вакцинація – це обов'язкова умова для перебування дитини у колективі. Це дуже легка санкція, яку треба застосовувати, щоб змінити жахливу ситуацію з рівнем вакцинації в Україні. Одночасно треба вести роз'яснювальну роботу, і починати її з дитячих садів і шкіл. Тобто, підвищувати рівень медичних знань населення, і робити це з самого раннього віку", – каже Вікторія Іванова.

Лікарям заборонено давати довідки для шкіл і дитячих садів, якщо дитина не щеплена згідно з національним календарем щеплень. Але далеко не всі лікарі цього дотримуються, вважають самі медики. Навпаки – кількість фейкових довідок може збільшитися, а правоохоронні органи поки не поспішають на це реагувати. Але навіть до введення вимоги про обов'язкову вакцинацію куплених довідок про нібито проведені вакцинації і раніше було близько третини, неофіційно кажуть медики.

Коли у школі чи садку великий відсоток нещеплених дітей, це створює дуже небезпечну ситуацію, каже директор приватного столичного садка "Будинок Реджіо" Надія Коржановська.

"Якщо нещеплених багато, то кожен раз ми знаходимося в очікуванні наступного випадки кору чи іншої хвороби. У нас структура, яку відвідує 80 дітей різного віку. Це 160 батьків з різним світоглядом. Вони несуть відповідальність за дитину, самі вирішують, робити щеплення чи ні. Але ніхто з нас не має права наражати на небезпеку інших дітей", – вважає вона.

За словами Коржановської, у період карантинів приймати інших дітей у садок вони не можуть. Під час карантину їх посилено перевіряє СЕС, рекомендуючи не допускати в сад нещеплених дітей, щоб зняли карантин. "Нам не потрібні "липові" довідки. На період карантину нещеплені діти не відвідуватимуть садок без перерахунку і знижок. У решту часу діти будуть отримувати освітні послуги у повному обсязі", – каже вона.

Правова колізія

Протест деяких батьків проти вакцинації все ж змусив "скасувати" обов'язкову вимогу щеплень в столиці. У кінці серпня заступник голови Київської міської державної адміністрації Валентин Мондрієвський заявив, що у Києві не буде заборони невакцинованим дітям відвідувати заклади освіти. За його словами, обмежувати навчання таких дітей у школах будуть у разі зростання рівня захворюваності.

При цьому у КМДА вирішили доручити профільним департаментам медицини і освіти вести кампанію серед киян щодо необхідності робити щеплення. За словами чиновника, у школах і садках не мають права і можливості перевіряти достовірність довідок про щеплення дітей, які надають батьки.

Пускати дітей без вакцинації в школу або садок напередодні нового навчального року вирішили і у Львові. Там послалися на колізію законів, які суперечать один одному, і звернулися до МОЗ і Міносвіти з проханням врегулювати це питання.

"У нас немає правових передумов не допускати невакцинованих дітей до навчання. Є Конституція, де написано, що кожен має право на освіту. А є закон України "Про освіту", за яким теж кожен має право на освіту. У нас є порядок зарахування дітей до школи, але у ньому немає медичної форми, яка б показувала щеплення", - каже начальник управління освіти Львівської міськради Зоряна Довганик.

Батьки, які виступають проти вакцинації, теж часто посилаються на Конституцію України. Мовляв, навіть якщо дитині не робили щеплень, то ніхто не має права заборонити їй ходити у школу. Але це не більше, ніж маніпуляція, говорить доцент кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології Національної медичної академії післядипломної освіти імені Шупика Федір Лапій.

"Це якраз випадки, коли позначається незнання питання. Плюс, на жаль, батьків нерідко консультують юристи, часто з купленими дипломами. У той час як Конституція – це тільки основні і загальні положення, але і є інші закони та норми", – говорить доктор.

Згідно з рішенням Європейського суду з прав людини, рішення Верховного суду України, для захисту прав дітей, захисту життя дітей та боротьби з інфекційними захворюваннями, держава має всі повноваження запроваджувати санкції для того, щоб тиснути на батьків з метою захистити здоров'я дітей, нагадує він.

"Звичайно, будуть незадоволені, будуть протести, буде невиконання законів, в тому числі з боку шкіл. Але якщо ми хочемо жити в правовій державі, то закони потрібно виконувати", – упевнений співрозмовник.

Закон про захист населення від інфекційних хвороб дійсно передбачає, що дітям, які не отримали профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, відвідування дитячих закладів не дозволяється, пояснює РБК-Україна начальник Головного територіального управління юстиції Києва Станіслав Куценко.

"Але, відповідно до примірного положення про підготовку дітей на педіатричній дільниці до відвідування дошкільного та шкільного загальноосвітнього навчального закладу, невакциновані діти можуть відвідувати школу, якщо є позитивне рішення лікарсько-консультативної комісії. Вона визначає стан здоров'я та дає оцінку, чи може дитина відвідувати навчальний заклад", - говорить юрист.

Крім медичного огляду, який обов'язково проходять діти, окремо лікарями чи медсестрами в поліклініках, садах і школах ведеться "Карта профілактичних щеплень". У ній є вся інформація про наявність або відсутність щеплень. У квітні цього року Верховний суд підтвердив право шкіл і садочків не допускати невакцинованих дітей до навчання, зазначив Куценко.

"Виходить, що якщо школа відмовляє учневі у відвідуванні, то для цього є законні підстави. У постанові Верховний суд посилався на практику Європейського суду з прав людини, який виправдав обов'язковість щеплення, якщо метою є охорона здоров'я населення та необхідність контролювати поширення інфекційного захворювання. У цьому випадку відвідування школи буде можливо після отримання щеплення або позитивного рішення лікарсько-консультативної комісії", – пояснює Станіслав Куценко.

Світовий досвід

У ВООЗ оцінили відмову від вакцинації як одну з глобальних загроз в 2019 році.

У багатьох країнах посилили правила вакцинації через епідемію кору, яка поширюється у світі останні кілька років. Приміром, восени 2017 року в Італії прийняли закон, який забороняє приймати у садки і школи дітей без щеплень. За порушення закону батьків штрафують на 7,5 тисяч євро.

У Швеції вакцинація носить рекомендаційний характер. Але у цій країні рівень охоплення вакцинацією досягає 98%, що багато у чому обумовлено загальною культурою щеплень серед населення.

Влітку 2017 року у Німеччині зобов'язали всі дитсадки повідомляти органи охорони здоров'я, якщо батьки не подали довідку про консультації з приводу вакцинації дітей. З 2016 року в Австралії діє правило, згідно з яким без вакцинації сім'я не отримує соціальну допомогу на дитину. У той же час для сімей з низьким рівнем доходу передбачені додаткові виплати, якщо дитині вчасно зробили всі щеплення.