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В Україні почалася кампанія з вакцинації від дифтерії і правця

Новини » Надзвичайні події    29.07.2019 - 13:23
В Україні почалася кампанія з вакцинації від дифтерії і правця
Фото: Уляна Супрун (Віталій Носач/РБК-Україна)

МОЗ планує досягти рівня вакцинації у 95%

В Україні стартувала кампанія з вакцинації від дифтерії і правця. Про це сказала виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун під час брифінгу, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на трансляцію брифінгу в Facebook.

Супрун підкреслила, що рівень вакцинації проти дифтерії досить низький. МОЗ планує досягти рівня вакцинації у 95%.

 

Дивіться наживо пресбрифінг “Вакциновані - значить захищені” щодо старту кампанії з вакцинації від дифтерії та правця. В. о. міністра охорони здоров’я України д-р Уляна Супрун, генеральний директор Центр громадського здоров’я України д-р Володимир Курпіта (Volodymyr Kurpita) та письменник і громадський діяч Сергій Жадан (Сергій Жадан [офіційна сторінка])розказують про загрози відсутності щеплень від дифтерії та правця і чому вкрай необхідно зробити щеплення до початку навчального року. А після брифінгу вони самі отримають щеплення.

Опубліковано Міністерство охорони здоров'я України Понеділок, 29 липня 2019 р.

"Рівень вакцинації проти дифтерії досить низький. Коли ми прийшли в міністерство, був приблизно 21%, зараз він вже підвищився до 65%. Нам потрібно, щоб він був 95%... З сьогоднішнього дня починаємо місяць щеплень проти дифтерії для дорослих", - оголосила Супрун.

Крім того, гендиректор Центру громадського здоров'я при Міністерстві охорони здоров'я Володимир Курпіта зазначив, зараз у країні більше 3 мільйонів доз вакцини. Він додав, що вакцинація від дифтерії проводиться одночасно з вакцинацією від правця.

"Вакцини, які закуповує держава, окремі для дорослих і для дітей. Зараз в Україні понад 3 млн доз вакцин від дифтерії і правця для дорослих, які на даний момент є у всіх регіонах, вони знаходяться у центрах первинної медичної допомоги, а також у сімейних лікарів", - сказав він.

За словами Курпіти, в 2018 році випадків захворювання на дифтерію було 10, а раніше їх кількість коливалася від нуля до чотирьох.

"У 2018 року кількість випадків захворювання саме на дифтерію збільшилася... збільшилася кількість хворих на правець, їх за 2018 рік - понад 30. Це вже серйозний меседж, щоб задуматися... Якщо відбувається зниження колективного імунітету, а за 20 років у нас з'явилася велика кількість людей, які не робили ревакцинацію або щеплення, то тоді після кору приходить дифтерія. Так було в 90-х роках. Зараз міжнародні експерти рекомендують Україні посилити заходи, щоб не повторилася ситуація 90-х", - сказав він.

Нагадаємо, в листопаді минулого року в Міністерстві охорони здоров'я повідомляли, що за 10 місяців 2018 року в Україні зареєстровано дев'ять випадків захворювання на дифтерію (серед них 3 дітей і 6 дорослих) і 17 випадків захворювання на правець (5 дітей і 12 дорослих).

Як писало РБК-Україна, в лютому минулого року Супрун наголошувала, що в Україні всього 50% громадян щеплені від дифтерії і правця.

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Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїнимедицинаУляна Супрун
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