В Україну прийде справжня літня спека: де будуть найвищі градуси

Погода в Україні в найближчий тиждень буде спекотною і майже без опадів. Температура повітря почне підніматися вже найближчими днями й місцями перевищить позначку в +30 градусів.

Яка погода чекає українців найближчим часом - читайте в матеріалі нижче.

Погода на сході

У східних областях за даними порталу Sinoptik до 9 червня очікується суха погода з комфортною температурою до +24 градусів. Вночі близько +14 градусів. Часом можлива хмарність і навіть похмурі дні, але опади не прогнозуються.

А з 9 червня температура повітря почне підніматися до +27 +29 градусів вдень, вночі очікується до +18 градусів. Сильна спека прийде після 13 червня - повітря прогріється до +30 +31 градуса.

Погода на півдні

У південній частині також прогнозується суха погода з 6 червня. Можлива мінлива хмарність і похмурі дні, вдень буде прогріватися до +24 +26 градусів, вночі до +18 +19 градусів.

А з 11 червня прийде справжня спека, очікується підвищення температури повітря до +31 +33 градусів вдень, вночі до +20 +21 градуса.

Погода на півночі

Дощі покинуть північні області України вже завтра і встановиться суха і сонячна погода. Найближчими днями синоптики прогнозують вдень від +24 до +26 градусів, вночі від +12 до +16 градусів.

З 10 червня температура почне поступово підвищуватися до +26 +28 градусів, а позначку в 30 градусів тепла переступить тільки 14 червня. Ночі будуть прохолодні, від +14 до +17 градусів.

Погода на заході

Жителям західних областей синоптики обіцяють дощі та навіть грози - 9-10 червня. Можливо навіть короткочасне зниження температури до + 20 градусів.

З 6 по 9 червня очікується вдень від +24 до +27 градусів, вночі від +11 до +16 градусів. Після 12 червня повітря прогріється до +28 +31 градуса вдень, вночі до +16 +18 градусів.

Погода в Києві

У столиці очікується суха і сонячна погода, Можлива мінлива хмарність, але без опадів. Нічна температура повітря складе + 14 +17 градусів, вдень від +24 до +26 градусів.

Після 11 червня очікується підвищення температури до +27 +28 градусів, а 14 червня можливе до +32 градусів вдень. Вночі повітря теж буде тепліше, від +18 до + 20 градусів.