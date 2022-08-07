В Україну приїхала голлівудська зірка Джессіка Честейн (відео)

Американська актриса і продюсер Джессіка Честейн прибула до Києва. Актриса відвідала дитячу лікарню "Охматдит", де їй розповіли про роботу медичного центру під час воєнного стану.

Зірка "Інтерстеллару" поспілкувалася з дітьми з Херсона та Чернігова, які проходять лікування в медичному центрі та отримала подарунки від малюків.

У планах у Джесіки Честейн - відвідування Ірпеня і зустріч з президентом України Володимиром Зеленським і главою ОП Андрієм Єрмаком.

Хто така Джессіка Честейн

Американська актриса і продюсер Джессіка Честейн вперше з'явилася на екранах в популярних телесеріалах "Закон і порядок", "Швидка допомога" і "Вероніка Марс".

У 2011 році вийшов фільм Терренса Маліка "Древо життя", який приніс Честейн всесвітню популярність і безліч нагород і номінацій - "Оскар", "Золотий глобус" і BAFTA.

У 2012 вона зіграла у фільмах "Самий п'яний округ у світі" і "Ціль номер один", за які також отримала багато нагород.

Фото: Джессіка Честейн (instagram.com/jessicachastain)

Ще Джессіка Честейн знялася у відомих фільмах - "Мама", "Найжорстокіший рік", "Інтерстеллар", "Небезпечна гра Слоун", "Багряний пік", "Марсіанин", "Очі Теммі Фей".

Голлівудська зірка підтримує Україну і неодноразово писала про українців на своїй сторінці в Instagram.