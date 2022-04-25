В Україну прийдуть сильні грози і штормовий вітер: синоптики зробили попередження

Погода в Україні найближчими днями порадує підвищенням температури в більшості областей. Однак зробили важливе попередження про грози - накриє багато областей.

Погода в Україні 25 квітня

У понеділок грозами накриє всі західні області, північ країни, зачепить також Черкаси та Суми. Невеликі дощі також очікуються в Кропивницькому, Полтаві та Дніпрі. У південній частині та в більшості областей на сході буде сонячно і сухо. У більшості областей прогнозується сильний штормовий вітер.

Нічна температура повітря коливатиметься в межах + 5 +8 градусів, місцями до +9 + 10 градусів. Днем стане набагато тепліше. У західних областях від +16 до +19 градусів, на півночі й в центральних областях прогріється до +19 + 21 градуса. У південній частині та сході очікується до + 20 + 22 градусів.

У Києві 25 квітня синоптики прогнозують сильну грозу, дощ і штормовий вітер. Вночі + 7 +9 градусів, вдень у столиці +18 + 20 градусів.

Карта погоди в Україні на понеділок, 25 квітня

Погода в Україні 26 квітня

Грози у вівторок почнуть переміщатися в бік північного заходу, півночі та північного сходу. Частина західних областей опиниться в зоні сонячної та сухої погоди. Сухо буде в більшості центральних і східних областей, а також на півдні.

Нічна температура повітря коливатиметься від + 5 до + 9 градусів. Вдень очікується невелике зниження температури.

На заході від +13 до +17 градусів, на півночі та в центральних областях від +15 до +19 градусів, в південній частині +17 +20 градусів, на сході буде тепло, від +20 до +24 градусів.

У Києві 26 квітня синоптики прогнозують дощі та грози. Вночі в столиці від + 9 до +11 градусів, вдень очікується +16 + 18 градусів.

Карта погоди в Україні на вівторок, 26 квітня