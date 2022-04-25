ru ua
Пн, 25 квітня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Україну прийдуть сильні грози і штормовий вітер: синоптики зробили попередження

Новость на русском →
Понеділок 25 квітня 2022 08:02
В Україну прийдуть сильні грози і штормовий вітер: синоптики зробили попередження Погода в Україні (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Україні найближчими днями порадує підвищенням температури в більшості областей. Однак зробили важливе попередження про грози - накриє багато областей.

Яка погода чекає українців найближчими днями, розповіли в Українському гідрометцентрі.

Погода в Україні 25 квітня

У понеділок грозами накриє всі західні області, північ країни, зачепить також Черкаси та Суми. Невеликі дощі також очікуються в Кропивницькому, Полтаві та Дніпрі. У південній частині та в більшості областей на сході буде сонячно і сухо. У більшості областей прогнозується сильний штормовий вітер.

Нічна температура повітря коливатиметься в межах + 5 +8 градусів, місцями до +9 + 10 градусів. Днем стане набагато тепліше. У західних областях від +16 до +19 градусів, на півночі й в центральних областях прогріється до +19 + 21 градуса. У південній частині та сході очікується до + 20 + 22 градусів.

У Києві 25 квітня синоптики прогнозують сильну грозу, дощ і штормовий вітер. Вночі + 7 +9 градусів, вдень у столиці +18 + 20 градусів.

В Україну прийдуть сильні грози і штормовий вітер: синоптики зробили попередження

Карта погоди в Україні на понеділок, 25 квітня

Погода в Україні 26 квітня

Грози у вівторок почнуть переміщатися в бік північного заходу, півночі та північного сходу. Частина західних областей опиниться в зоні сонячної та сухої погоди. Сухо буде в більшості центральних і східних областей, а також на півдні.

Нічна температура повітря коливатиметься від + 5 до + 9 градусів. Вдень очікується невелике зниження температури.

На заході від +13 до +17 градусів, на півночі та в центральних областях від +15 до +19 градусів, в південній частині +17 +20 градусів, на сході буде тепло, від +20 до +24 градусів.

У Києві 26 квітня синоптики прогнозують дощі та грози. Вночі в столиці від + 9 до +11 градусів, вдень очікується +16 + 18 градусів.

В Україну прийдуть сильні грози і штормовий вітер: синоптики зробили попередженняКарта погоди в Україні на вівторок, 26 квітня

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, яку погоду прогнозують Україні в травні.

А також ми повідомляли про те, що синоптики дали детальний прогноз на літо.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні Погода в Києві Гідрометцентр
LITE
Українська блогерка поширює фейки про ЗСУ і вирішила втекти в РФ
Українська блогерка поширює фейки про ЗСУ і вирішила втекти в РФ