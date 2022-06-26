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В Україну прийде затяжна спека до +35-ти: як довго вона триватиме

Колаж РБК-Україна: Погода в Україні принесе затяжну спеку
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні буде сильно спекотною до кінця червня й на початку липня. Пік "пекла" очікується у вівторок, 28-го, а незначне полегшення - в перших числах липня.

Що буде далі з погодою - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

Прогноз на понеділок

За даними синоптика Наталки Діденко, понеділок 27 червня в Україні буде з високою температурою повітря.

Вдень температура повітря підвищиться до +28+32 градусів. Вітер східний, помірний, на півдні та південному сході може бути часом сильним.

Дощів завтра буде мало: пройдуть в Приазов'ї, Криму та вдень подекуди локальні - у західних областях.

Що буде з погодою далі

Пік спеки, за даними Укргідрометцентру, очікується у вівторок 28 червня. На більшості територій температура +32+35 градусів, дощів не очікується.

Далі спека триватиме, однак, місцями будуть грози та дощі. Найвищою температура 29 червня - 1 липня очікується на заході України.

Згідно з ресурсом Meteoprog, полегшення спеки (за прогнозом для Києва) слід очікувати 3 липня. Щоправда, так буде недовго - згодом температура знову підвищиться до +30 градусів і вище.

Скріншот: Прогноз для Києва на два тижні (meteoprog.ua)

"Для Києва понеділок, та й практично весь новий тиждень, обіцяє спекотну погоду. Дощів завтра, 28-го червня, у столиці не буде", - попередила Наталка Діденко.

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