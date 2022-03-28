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В Україну прийде сильне потепління: де буде до +19 градусів

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Понеділок 28 березня 2022 19:30
В Україну прийде сильне потепління: де буде до +19 градусів Фото: Погода в Україні принесе потепління (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні принесе суттєве потепління, місцями повітря прогріється до +19 градусів. Однак разом з підвищенням температури прийдуть дощі.

Що буде з погодою в країні далі - читайте нижче на Styler.

За прогнозом Наталки Діденко, вівторок 29 березня в Україні очікується теплим.

Так, максимальна температура повітря становитиме протягом дня +12... +17 градусів по країні. А в Чернівецькій та Одеській області до +19 градусів.

Прийдуть опади, вітер залишиться рвучким

З'являться дощі. Найімовірніше - в північних областях, західних, у центральній частині (окрім Дніпропетровської області), а також ввечері в Харківській. На решті території опади не очікуються.

Вітер в Україні ще залишиться рвучким, сильніший - у східних, центральних областях та на півдні.

Прогноз для Києва

У Києві 29 березня очікується дощ. Місцями невеликий, місцями інтенсивніший, але без сильних злив.

Повітря найближчої ночі +5... +7 градусів, завтра вдень +12... +14 градусів.

Далі прийде похолодання

За прогнозом синоптика, в кінці тижня очікується похолодання, можливі сильні опади у вигляді дощу та мокрого снігу.

Раніше ми писали, що після потепління очікується холодне повітря, місцями навіть зі снігом і морозами.

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