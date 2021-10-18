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В Україну прийде потепління: синоптики назвали точну дату

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Понеділок 18 жовтня 2021 06:25
В Україну прийде потепління: синоптики назвали точну дату Погода в Україні (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Україні найближчими днями порадує жителів більшості областей потеплінням. Після декількох холодних днів прийде тепло, але зовсім ненадовго.

Яка погода чекає українців найближчими днями, розповіли на порталі Sinoptik.

На сході України 18 жовтня буде похмуро і прохолодно, вночі до +5 градусів, вдень до +11 градусів. У вівторок очікуються дощі. 20 жовтня можливе зниження температури, а ось 21-22 жовтня знову потеплішає. Синоптики обіцяють до +8 градусів вночі та від +14 до +18 градусів вдень. На наступних вихідних знову повернуться дощі.

В Україну прийде потепління: синоптики назвали точну дату

Карта погоди на сході України на тиждень

Жителів південних областей погода порадує. З понеділка там знову вигляне сонце, середина тижня буде похмура, але 21 і 22 жовтня варто очікувати підвищення температури вночі до +11 градусів, вдень до +16 +17 градусів.

В Україну прийде потепління: синоптики назвали точну дату

Карта погоди на півдні України на тиждень

Північ країни теж встигне насолодитися несподіваним потеплінням. 18 жовтня синоптики прогнозують дощі та зниження температури. У вівторок і середу буде похмуро, вночі від +1 до +3 градусів, вдень близько +10. З 21 жовтня в регіон прийде тепло, вночі до +8 градусів, вдень до +16 +18 градусів. На наступних вихідних температура повітря знову опуститься.

В Україну прийде потепління: синоптики назвали точну дату

Карта погоди на півночі України на тиждень

На заході перша половина тижня буде прохолодна і з дощами. Вночі від +4 до +7 градусів, вдень від +8 до +13 градусів. 21 і 22 жовтня очікується підвищення температури повітря в нічний час до +11 +12 градусів, вдень прогріється до +15 +16 градусів. Однак синоптики попереджають про сильні дощі. 23 жовтня в західних областях знову похолодає, вдень очікується до + 7 градусів.

В Україну прийде потепління: синоптики назвали точну дату

Карта погоди на заході України на тиждень

Погода в Києві

У столиці робочий тиждень почнеться з похмурої та прохолодної погоди, у вівторок очікується дощ. Вночі від +2 до +5 градусів, вдень +10 + 11 градусів. 21 жовтня до Києва теж прийде потепління, вночі до +9 градусів, вдень +17 +18 градусів. На наступних вихідних, 23 жовтня, температура повітря знову піде вниз, до +12 градусів.

В Україну прийде потепління: синоптики назвали точну датуКарта погоди в Києві на тиждень

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики розповіли про те, коли в Україні варто очікувати сніг.

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