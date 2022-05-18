В Україну прийде холодний циклон: де буде найнижча температура

Погода в Україні 18 травня

У середу дощами накриє більшу частину країни, суха погода очікується тільки в західних областях. На півдні можливі зливи та по всій території України синоптики прогнозують сильний штормовий вітер.

Нічна температура впаде на заході до + 3 +5 градусів, в інших областях очікується від +5 до +8 градусів, на півдні до + 12 градусів.

Вдень в Україні буде прохолодно, синоптики прогнозують від +15 до +17 градусів, на півдні до +18 градусів.

У Києві пройде дощ, очікується сильний вітер. Вночі + 5 +7 градусів, вдень від +13 до + 15 градусів.

Карта погоди в Україні на середу, 18 травня

Погода в Україні 19 травня

У четвер температура повітря різко піде вгору, а дощі підуть майже скрізь. Грози очікуються тільки на сході країни й частково на півдні.

Нічна температура повітря коливатиметься від + 3 +5 градусів на заході до +7 + 9 градусів на Сході та півдні країни.

Вдень у західних областях прогріється до + 22 + 25 градусів. У центральній частині та на півдні очікується від +19 до +22 градусів, на сході від +16 до + 18 градусів.

У Києві 19 травня буде сухо і сонячно, вночі +7 +9 градусів, вдень від +21 до +23 градусів.

Карта погоди в Україні на четвер, 19 травня

Яка погода чекає нас потім

За прогнозом Gismeteo, до кінця тижня на сході йтимуть дощі, очікується сильний штормовий вітер. А з 23 травня температура повітря впаде до +13 +16 градусів вдень. Тепла і суха погода повернеться тільки в останні дні травня.

У південній частині очікується сонячна і суха погода, дощ пройде тільки 22 травня. Також прогнозується сильний вітер. Температура з + 20 градусів впаде після 24 травня до +17 градусів. Але потім знову потеплішає.

На півночі країни хвиля похолодання і дощі прийдуть вже в суботу. Очікуються опади та від +13 до +16 градусів вдень. Потеплішає знову тільки після 26 травня.

У західних областях очікуються грози в суботу, дощі 22 і 23 травня, а також 25 і 26 травня – дощ і грози. Все це буде супроводжуватися сильним вітром і зниженням температури до +15 +17 градусів.

Погода в Києві

У середу в столиці різко похолодає, очікується дощ. У четвер і п'ятницю повітря прогріється до +19 +21 градуса.

У суботу та неділю знову прийдуть дощі з грозами. А з понеділка прийде похолодання до + 13 + 16 градусів. Тепло повернеться тільки після 26 травня.