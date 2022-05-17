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Україну охопить серйозним похолоданням та дощами: де буде найгірша погода

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Вівторок 17 травня 2022 19:57
Україну охопить серйозним похолоданням та дощами: де буде найгірша погода Фото: Погода в Україні принесе серйозне похолодання (УНІАН)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні принесе серйозне похолодання у середу, 18 травня. Синоптики прогнозують, що цей день буде найхолоднішим в найближчій перспективі, потім потепління повернеться.

Що буде з погодою в Україні далі - читайте нижче в матеріалі Styler.

"Вночі 18-19 травня у західних (крім Закарпаття), Житомирській, Вінницькій областях на поверхні ґрунту заморозки 0-3 градусів (I рівень небезпечності, жовтий)", - повідомили в Українському гідрометцентрі.

Наталка Діденко підтвердила, що в Україну в середу заходить похолодання.

Де буде найхолодніше

Синоптик передбачає, що завтра вдень найхолодніша погода передбачається у центральних областях, у північній частині, в Карпатах, горах Криму та в Приазов'ї, буде +10+15 градусів.

На решті території України очікується у денні години +14+18 градусів.

Періодичні дощі пройдуть повсюди, окрім західних областей. Вітер очікується поривчастим, часом до сильного, північного напрямку.

Прогноз для Києва

У Києві похолоднішає до +10+12 градусів, ймовірний дощ. У другій половині дня буде переважно сонячно. Однак похолодання супроводжуватиметься сильним вітром.

Дивіться на карті Українського гідрометцентру детальний прогноз на 18 травня:

Україну охопить серйозним похолоданням та дощами: де буде найгірша погода

Скрін: meteo.gov.ua

Що буде з погодою далі

На щастя, потепління швиденько відновиться, вже післязавтра, у четвер очікується +16+23 градуси.

Раніше ми писали, якою буде погода у Києві влітку.

Також Укргідрометцентр дав прогноз погоди на травень 2022.

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