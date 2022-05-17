ru ua
Вт, 17 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Погода кардинально зміниться: синоптики оновили прогнози

Новость на русском →
Вівторок 17 травня 2022 07:31
Погода кардинально зміниться: синоптики оновили прогнози Погода в Україні (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Україні найближчими днями сильно зміниться і до кінця цього тижня українців чекають перепади температури, місцями пройдуть дощі та грози. Також очікуються дуже теплі та сонячні дні.

Яка погода буде в Україні найближчими днями, розповіли синоптики Українського гідрометцентру.

У вівторок, 17 травня, грози очікуються тільки в західних областях країни. На решті території країни буде сухо і сонячно.

Нічна температура повітря складе від + 6 до +9 градусів, на півдні від +11 до + 14 градусів. Вдень буде тепло, від +18 до +20 градусів, у південній частині прогріється до +22 + 24 градусів.

У Києві очікується невелика хмарність, але без опадів. Вночі + 7 +9 градусів, вдень прогріється до +18 + 20 градусів.

Погода кардинально зміниться: синоптики оновили прогнози

Карта погоди в Україні на вівторок, 17 травня

У середу, 18 травня, в Україні пройдуть дощі та похолодає. Опади очікуються на півночі, в центральних областях і на сході. Зачепить також Вінницю, Житомир та Хмельницький. Місцями можливі зливи. Сухо буде тільки в західних областях.

Нічна температура повітря впаде, очікується від + 3 до +5 градусів, на заході до +7 градусів, на півдні від +10 до + 13 градусів.

Вдень також буде прохолодніше, від +11 до + 15 градусів. Більш висока температура очікується в південних і східних областях, від +16 до +18 градусів.

У Києві пройде дощ, можливий сильний вітер. Вночі в столиці + 6 +8 градусів, вдень від +12 до + 14 градусів.

Погода кардинально зміниться: синоптики оновили прогнози

Карта погоди в Україні на середу, 18 травня

Але вже в четвер сонячна і тепла погода повернеться в Україну. Вночі буде прохолодно, але вдень повітря прогріється до +20 +22 градусів у західній частині, на решті території України очікується від +16 до +19 градусів.

У Києві буде сонячно і сухо, вночі +6 +8 градусів, вдень прогріється до +19 +21 градуса.

У п'ятницю, 20 травня, повітря в Україні прогріється вище +20 градусів і буде сухо і сонячно. Місцями очікується до + 22 + 25 градусів. Трохи прохолодніше буде тільки на сході країни, від +17 до +20 градусів.

У Києві без опадів, сонячно. Вночі + 9 +11 градусів, вдень до + 23 градусів.

А на вихідних знову прийдуть сильні грози та впаде температура повітря до +15 +18 градусів.

Погода кардинально зміниться: синоптики оновили прогнозиКарта погоди в Україні на п'ятницю, 20 травня

Нагадаємо, раніше ми писали про те, в Україні можливі найближчими днями заморозки.

А також розповідали про те, штормовий вітер прижене в Україну похолодання і дощі з грозами.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гідрометцентр Погода в Україні Погода в Києві
LITE
Помилки жінки, через які вона приречена на самотність
Помилки жінки, через які вона приречена на самотність