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Україну охопить арктичним повітрям: де буде до -7 морозу

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Четвер 21 жовтня 2021 20:30
Україну охопить арктичним повітрям: де буде до -7 морозу Фото: Погода в Україні принесе сильний холод і мороз (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні сильно зіпсується з приходом арктичного повітря, яке охопить країну наприкінці тижня - місцями температура знизиться до -7 градусів. Однак тепло ще повернеться.

Що буде з погодою в Україні до кінця жовтня - читайте нижче в матеріалі Styler.

За прогнозом Наталки Діденко, різко похолодає в країні в суботу 23 жовтня, проте не всюди. А 24-25-го холодне повітря охопить вже всю країну.

"У суботу холодне повітря арктичного походження почне давити, посуне похолодання, лише на сході, півдні та на значній частині території центральних областей 23-го жовтня ще побуде тепла погода. А вже у неділю-понеділок в більшості областей України вночі відновляться "мінуси", а протягом дня ледь жеврітимуть +5+11 градусів", - прогнозує Діденко.

Що буде з погодою завтра?

В п'ятницю синоптик прогнозує найтепліший день у найближчій перспективі, очікується +14+20 градусів. Окрім заходу, куди вже зайде порція холодного повітря - тут буде +10+16.

Опадів суттєвих не очікується, проте місцями пройде невеликий дощ на Прикарпатті.

"Затримається рвучкий вітер у багатьох областях України, обережно!" - попередила синоптик.

Прогноз для Києва на 22 жовтня

У Києві 22-го жовтня передбачається тепла погода з максимальною температурою повітря +16+17 градусів. Проте західний вітер буде сильним, поривчастим. А от дощі малоймовірні.

Синоптики Українського гідрометцентру прогнозують, що похолодання затримається і у вівторок, 26 жовтня. Цієї ночі на сході можливі морози до -7 градусів.

Нижче дивіться прогноз гідрометцентру на картах на найближчі п'ять днів.

Україну охопить арктичним повітрям: де буде до -7 морозуУкраїну охопить арктичним повітрям: де буде до -7 морозуУкраїну охопить арктичним повітрям: де буде до -7 морозуУкраїну охопить арктичним повітрям: де буде до -7 морозуУкраїну охопить арктичним повітрям: де буде до -7 морозу

Погода в Україні, прогноз з 22 по 26 жовтня (meteo.gov.ua)

Потепління повернеться наприкінці жовтня

За прогнозом Наталки Діденко, 27-29 жовтня в Україну повернеться потепління.

Синоптики Gismeteo, судячи за прогнозом для Києва, підтверджують, що кінець жовтня порадує нас теплом.

Україну охопить арктичним повітрям: де буде до -7 морозу

Скрін: Прогноз погоди для Києва на 10 днів (gismeteo.ua)

Раніше ми писали, що таке метеозалежність, чому вона виникає, і як уникнути нездорової реакції на погоду.

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