Україну охопить пекельною спекою: які області розжарить до +34 градусів
Погода в Україні принесе сильну спеку в понеділок, 21 червня. У деяких областях повітря розжариться до +34 градусів, в той же час місцями очікуються сильні зливи.
Що буде з погодою в Україні на початку тижня, а також прогноз погоди для Києва на 10 днів - читайте нижче в нашому матеріалі.
За даними Українського гідрометцентру, на більшості територій завтра встановиться ясна сонячна погода, а от у Львівську, Івано-Франківську, Чернівецьку області нагряне атмосферний фронт із сильними дощами.
Найспекотніше буде на сході країни, +32+34 градуси. На інших територіях теж висока температура - від +27 до + 32.
Також синоптики попередили про високий рівень пожежонебезпеки через спеку.
"21-23 червня в більшості північних, західних і східних областей очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - повідомили в гідрометцентрі.
Скрін: Погода в Україні 21 червня (meteo.gov.ua)
Що буде з погодою в Києві найближчими днями
У Gismeteo прогнозують, що до кінця червня в столиці буде спекотна погода з +31+34 градусами, а опадів буде небагато.
Скрін: Погода в Києві, прогноз на 10 днів (gismeteo.ua)
Раніше синоптики розповіли, що буде з погодою в Україні в липні і серпні 2021.