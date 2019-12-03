Україну накриють магнітні бурі: названі дати в грудні

Магнітні бурі накриють Україну в останньому місяці 2019 року. Особливо вони небезпечні для метеозалежних людей. Киянам можна не боятися сильних метеоударів, але все ж магнітосфера буде напружена. Про це повідомляє Лабораторія рентгенівської астрономії Сонця.

18 і 19 грудня жителі столиці можуть відчути невеликі магнітні коливання. Магнітосфера буде збуджена, але показники не досягнуть рівня магнітної бурі.

Скріншот (tesis.lebedev.ru)

Як полегшити стан в дні магнітних бурь:

У дні магнітних бур метеозалежним людям варто носити при собі ліки першої необхідності бути максимально акуратними на дорогах і в місцях великого скупчення людей;

Не вживайте алкогольні напої в ці дні.

Відмовтеся від гострої, солоної і жирної їжі в ці дні.

Не нервуйте і відмовтеся від фізичних вправ в ці дні.

Пийте більше рідини - води і компотів.

Більше бувайте на свіжому повітрі.

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