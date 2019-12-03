Україну накриють магнітні бурі: названі дати в грудні

У грудні 2019 року Україну накриють сильні магнітні бурі
Магнітні бурі накриють Україну в останньому місяці 2019 року. Особливо вони небезпечні для метеозалежних людей. Киянам можна не боятися сильних метеоударів, але все ж магнітосфера буде напружена. Про це повідомляє Лабораторія рентгенівської астрономії Сонця.
18 і 19 грудня жителі столиці можуть відчути невеликі магнітні коливання. Магнітосфера буде збуджена, але показники не досягнуть рівня магнітної бурі.
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