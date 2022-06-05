ru ua
Нд, 05 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Україну накриють грозові дощі: де очікується погіршення погоди

Новость на русском →
Неділя 05 червня 2022 07:35
Україну накриють грозові дощі: де очікується погіршення погоди Фото: погода в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні у неділю, 5 червня, погода буде з сильними опадами. На всій території країни пройдуть дощі із грозами. До того частину регіонів накриє сильним штормовим вітром та відчутно похолодає.

Про це йдеться в прогнозі синоптиків Укргідрометцентру.

Погода на 5 червня

На Заході України очікується похмура погода, яка проясниться тільки ввечері. Вночі йтиме сильний дощ, який закінчиться ще до настання ранку, але вдень він послабшає та продовжиться до вечора. Температура повітря складатиме +19...+21 градус.

На Сході протягом усього дня буде хмарна та дощова погода. Вночі дощу не прогнозують. Стовпчики термометрів покажуть +26...+28 градусів

На Півночі також будуть йти дощі з грозами. Удень та вночі пройде дощ. Температура повітря складатиме +19...+22 градуси.

На Півдні протягом дня повітря прогріється до +20...+29 градусів.

У Києві похмура дощова погода триматиметься не весь день. Вранці та вдень очікується сильний дощ. Стовпчики термометра вночі покажуть +13...+15, вдень близько +20 градусів.

У Київській області буде хмарно з проясненнями. Очікується дощ, вдень можлива гроза. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура в області вночі становитиме +11...+16 градусів, вдень +18...+23.

Україну накриють грозові дощі: де очікується погіршення погодиПрогноз погоди в Україні на 5 червня

Нагадаємо, що синоптики дали прогноз погоди на весь червень.

Також ми писали, що оновили прогноз на першу декаду червня і попередили про похолодання.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні
LITE
Ці 10 речей треба зробити прямо зараз, щоб стати щасливішими
Ці 10 речей треба зробити прямо зараз, щоб стати щасливішими