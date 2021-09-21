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Перший сніг в Україні очікується вже на цьому тижні: де саме

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Україна, Вівторок 21 вересня 2021 11:31
Перший сніг в Україні очікується вже на цьому тижні: де саме Фото: сніг очікується в Карпатах 23 вересня (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Олександр Білоус

Попри сильне похолодання в Україні на цьому тижні сніг очікується тільки в Карпатах. На решті території опади поки що у вигляді дощу.

Про це в коментарі РБК-Україна сказала синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха.

"На високогір'ї Карпат трошечки мокрий сніг може бути в ніч з середи на четвер", - сказала вона та додала, що цей сніг буде швидко танути через те, що температура переважно буде плюсовою навіть у горах.

Водночас, за прогнозом Укргідрометцентру, на цьому тижні в Україні очікуються заморозки.

"Заморозки - це не мороз, це заморозки на поверхні ґрунту. В ніч з вівторка на середу можуть вони буди у західних областях, а у ніч на четвер - у більшості регіонів України, це переважно західні, північні та центральні області", - зазначила синоптик.

Як повідомляло РБК-Україна, за прогнозом синоптиків, на цьому тижні в Україні очікується холодна погода з дощами. Проте вже на вихідних, 25-26 вересня, потеплішає, а опади поступово припиняться.

Нагадаємо, метеорологічна осінь прийшла до Києва майже на місяць раніше, ніж минулого року - 19 вересня.

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