Перший сніг в Україні очікується вже на цьому тижні: де саме

Попри сильне похолодання в Україні на цьому тижні сніг очікується тільки в Карпатах. На решті території опади поки що у вигляді дощу.

Про це в коментарі РБК-Україна сказала синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха.

"На високогір'ї Карпат трошечки мокрий сніг може бути в ніч з середи на четвер", - сказала вона та додала, що цей сніг буде швидко танути через те, що температура переважно буде плюсовою навіть у горах.

Водночас, за прогнозом Укргідрометцентру, на цьому тижні в Україні очікуються заморозки.

"Заморозки - це не мороз, це заморозки на поверхні ґрунту. В ніч з вівторка на середу можуть вони буди у західних областях, а у ніч на четвер - у більшості регіонів України, це переважно західні, північні та центральні області", - зазначила синоптик.