Україну накриє сильними снігопадами: яким областям не пощастить з погодою

"28 грудня в центральних областях очікуються найскладніші погодні умови – сильний сніг, хуртовина, снігові замети. Негода торкнеться західних областей (крім Закарпаття, Волині та Рівного), сходу України та півдня. Виривається до нас у вівторок південний циклон", - попередила Діденко.

Вона зазначила, що в південних областях очікується мокрий сніг з дощем і ситуація на дорогах буде дуже складна. І порекомендувала відкласти всі поїздки на інший час і обов'язково перевірити наявність в машині всіх необхідних речей.

На півночі країни сніг також можливий, але чи варто там очікувати сильних хуртовин - невідомо.

За словами синоптика, у всіх областях України очікується мороз, плюсова температура буде тільки в південній частині країни.

"У Києві очікується похмура погода, є ймовірність снігу, але не сильного і без хуртовини. Циклон пройде південніше столиці. Морози поки втримаються, вночі -8 -10 градусів, вдень близько -5 градусів", - повідомила Діденко.

Карта погоди в Україні на вівторок, 28 грудня

Також синоптик дала попередній прогноз на Новий рік в Україні. 31 грудня та 1 січня в країну прийде відлига, очікується температура повітря з "плюсами", місцями дощ і мокрий сніг.

За прогнозом Українського гідрометцентру, сніг пройде майже у всіх регіонах країни, крім Закарпаття. У центральній частині та на півдні очікується сильний сніг з дощем, а на сході – сильні снігопади.

Температура повітря вночі на сході впаде до -15 градусів, в центрі та на півночі від -7 до -11 градусів.

У південній частині -2 -4 градуси, в західних областях від -6 до -9 градусів.

Вдень на півночі, в центрі, в західних областях буде від -2 до -6 градусів, в південній частині +2 +4 градуси, на сході -5 -7 градусів.

У середу, 29 грудня, невеликий сніг очікується в західній частині країни та на сході. В інших регіонах без істотних опадів.

Температура повітря почне підніматися. Вночі ще очікується мороз, - 3 -5 градусів, місцями до -7 -9 градусів. А вдень у більшості областей від -4 до +2 градусів.

Карта погоди в Україні на середу, 29 грудня